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"יוצר האלמנות": מסעדה הסתבכה לאחר שסועד נהרג באופן לא צפוי

משפחה תובעת מיליון דולר ממסעדת ברביקיו בארה"ב לאחר שעץ פקאן רקוב קרס על אב לארבעה | התביעה טוענת להזנחה והעדר אזהרה למרות סכנה ידועה (בעולם)

משפחתו של אב לארבעה ילדים מטקסס הגישה תביעה נגד מסעדת ברביקיו באוסטין, לאחר שנהרג כשעץ פקאן ענק קרס עליו בזמן שישב לאכול במתחם החיצוני במהלך סערה.

על פי התביעה, העץ – שכונה על פיהם "Widow Maker" ("יוצר האלמנות") – היה במצב של ריקבון מתקדם והציג סימני מחלה ברורים במשך תקופה ארוכה, אך בעלי המסעדה ובעלי הנכס הסמוך לא דאגו לבדוק אותו, להסירו או להזהיר את הלקוחות מפני הסכנה.

בכתב התביעה נטען כי הנתבעים "ידעו, או שלפחות היו צריכים לדעת, שהעץ מסוכן, רקוב ופגוע מבחינה מבנית", אך לא נקטו כל פעולה. עוד נכתב כי מצבו המסוכן של העץ "היה גלוי לעין וניתן היה לגלותו בבדיקה סבירה".

בעלי המסעדה טענו כי העץ נפגע מברק בלילה שבו קרס, אולם בני משפחתו של ההרוג דוחים את הטענה וטוענים כי הסיבה האמיתית לאסון הייתה הזנחה ממושכת.

המשפחה דורשת פיצויים של מיליון דולר בגין רשלנות חמורה, עוגמת נפש והוצאות משפט.

ארה"בתביעהמוותמסעדהטקסס

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