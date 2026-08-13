50 ספינות ביוני-יולי: מסע הציד האכזרי של פוטין  

תבואה אוקראינית בנמל אודסה לפני הפלישה הרוסית ( צילום: Shutterstock )

מסע ציד אכזרי על ספינות תבואה אזרחיות מתנהל בימים אלה בים השחור, כאשר כוחות רוסיים תוקפים באופן שיטתי כלי שיט המנסים לייצא תבואה מנמלי אוקראינה. המתקפות, שהחלו בתחילת עונת הקציר, משתקות כמעט לחלוטין את תנועת הספינות בנמל אודסה ובנמלים סמוכים, ומעלות חשש ממשבר מזון עולמי.

על פי נתונים שפורסמו, בחודשים יוני ויולי בלבד תקפו כוחות רוסיים לפחות 50 ספינות מסחר, תוך שהם גורמים למותם של יותר מ-30 אזרחים. "רוסיה צדה את הכלים האלה", מסר דמיטרו ברינוב, נשיא איגוד הנמלים האוקראיני, בראיון שפורסם. "מדובר בציד מקצועי של כלי שיט אזרחיים". התקפות אלה מהוות פרק נוסף במאבק הימי הממושך בין רוסיה לאוקראינה על נתיבי השיט החיוניים. נשק מתקדם המאפשר תקיפה מדויקת ממרחקים גדולים הפך ספינות מטען איטיות למטרות קלות. המתקפות הרוסיות נתפסות כתגובה לפעולות אוקראיניות שיטתיות נגד מכליות נפט ומטענים רוסיים בים אזוב, שהותירו את חצי האי קרים המוחזק מבודד וחסר דלק. ביום רביעי השבוע, אוקראינה ביצעה תקיפה משמעותית על נמל נובורוסייסק הרוסי בים השחור, באמצעות כטב"מים, טילים ומערכות ימיות בלתי מאוישות. הנשיא זלנסקי מסר כי נפגעו עמדות הגנה אווירית, רציפים ותשתיות נמל. על פי דיווחים רוסיים, שלושה בני אדם נהרגו בתקיפה, ביניהם ילד בן 8, וכ-60 מבני מגורים ניזוקו. ראש העיר הכריז על מצב חירום. הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14 ניצל בזכות מילה אחת: נערים שדדו נהג מונית בסכין דני שפיץ | 13:00 המשבר בים השחור הוא חלק מתופעה עולמית רחבה יותר המאיימת על אחד מעקרונות היסוד של הסדר הבינלאומי: חופש השיט. נתיבי שיט מרכזיים כמו הים האדום ומיצר הורמוז נמצאים תחת לחץ מתמיד, כאשר גורמים ממלכתיים ולא-ממלכתיים משתמשים בכטב"מים, טילים נגד ספינות ומוקשים כדי לשבש את התנועה הימית. מיצר הורמוז, נתיב מפתח להעברת נפט וגז, נסגר למעשה מאז התקיפה האמריקאית-ישראלית באיראן בפברואר.

חיילים אוקראינים בחזית ( צילום: shuterstock )

בנמלי אודסה ושני נמלים נוספים בסביבה, המהווים כ-60% מהכנסות היצוא החודשיות של אוקראינה בסך 3.5 מיליארד דולר, עלול להילכד מלאי של מיליוני טונות תבואה. המועצה החקלאית האוקראינית, ארגון סחר מרכזי, הזהירה מפני גל של פשיטות רגל והפצירה בממשלה להעניק הלוואות חירום וערבויות ממלכתיות.

המצב מעלה זיכרונות מהמצור הרוסי על נמלי אוקראינה ב-2022, שגרם לעלייה חדה במחירי המזון העולמיים והעמיד כ-70 מיליון בני אדם בסכנת חוסר ביטחון תזונתי חמור. ביולי אותה שנה, האו"ם וטורקיה תיווכו להסכם הדגנים של הים השחור, שאפשר חידוש השיט. ההסכם קרס שנה לאחר מכן, אך עד אז אוקראינה הצליחה לדחוק את הצי הרוסי מהאזור הצפוני של הים השחור.

כעת, עם תחילת עונת הקציר, המשבר מאיים להחמיר. אוקראינה היא ספקית מרכזית של חיטה, תירס ושעורה לשווקים עולמיים, ובמיוחד למדינות באפריקה שתלויות בייבוא התבואה שלה. חסימת היצוא עלולה לגרום למחסור בלחם ולחוסר ביטחון תזונתי במדינות רבות, בעיקר באלה שכבר סובלות ממשברים כלכליים.