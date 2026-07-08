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יורים מהמותן

הפאניקה הכריעה: צבא רוסיה השמיד בטעות מסוק קרב של עצמו

מתקפת הכטב"מים האוקראינית גרמה לכאוס מוחלט במערך ההגנה הרוסי | טיל אחד קטלני נעל על המטרה הלא נכונה, ריסק מסוק "אליגטור" והביא למותו של הטייס. זו הפעם החמישית שזה קורה (חדשות בעולם)

Ka-52 יורה רקטות בתרגיל

בעיצומה של מתקפת כטב"מים אוקראינית מעל מחוז וורונז' שברוסיה, התרחש בתחילת חודש יולי אירוע שהותיר את הצבא הרוסי במבוכה קשה: מסוק קרב מתקדם מסוג Ka-52 (המכונה "אליגטור") הופל על ידי כוחות רוסיים ב"אש ידידותית".

במהלך ניסיון להדוף את המל"טים האוקראיניים, קבוצת אש ניידת מיחידות המילואים של הצבא הרוסי שיגרה טיל כתף מסוג "ורבה". לפי הערכות של מומחים, ראש הביות של הטיל ננעל בטעות על פליטת המנוע החמה של המסוק, שהייתה עוצמתית בהרבה מזו של הכטב"ם הקטן שהיה המטרה המקורית.

ילום נוסף של בית הזיקוק לנפט נז'נקמסק הרוסי עולה באש הבוקר לאחר תקיפת מזל"ט אוקראינית.
ילום נוסף של בית הזיקוק לנפט נז'נקמסק הרוסי עולה באש הבוקר לאחר תקיפת מזל"ט אוקראינית.| צילום: צילום: רשתות חברתיות

התוצאה הייתה קטלנית. המסוק התרסק, ואף על פי שהנווט הצליח להיפלט ולשרוד עם פציעות, מפקד המטוס נהרג במקום. דיווחים מצביעים על כך שמערכת הפליטה של הטייס לא פעלה כראוי, מה שמנע ממנו להינצל מההתרסקות.

הבלוגר הצבאי הרוסי ולדימיר רומנוב לא חסך בביקורת על המחדל, וטען כי האירוע חושף ליקויים קשים בארגון ובהכשרה של כוחות ההגנה האווירית הניידים. לדבריו, בעוד שישנן יחידות מיומנות, ישנם גם "מתנדבים" שנאספו מהרחוב עם הכשרה מינימלית, שמקבלים נשק ופשוט יורים "לכיוון המטרה" – מה שמוביל לתוצאות טרגיות.

זו אינה הפעם הראשונה שאירוע כזה מתרחש; לפי דיווחים, מדובר בפעם החמישית ש מפילה כלי טיס של עצמה במהלך העימות. האירוע מדגיש את הלחץ והכאוס השוררים במערך ההגנה האווירית הרוסי מול איום הכטב"מים הגובר.

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