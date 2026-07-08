בעיצומה של מתקפת כטב"מים אוקראינית מעל מחוז וורונז' שברוסיה, התרחש בתחילת חודש יולי אירוע שהותיר את הצבא הרוסי במבוכה קשה: מסוק קרב מתקדם מסוג Ka-52 (המכונה "אליגטור") הופל על ידי כוחות רוסיים ב"אש ידידותית".

במהלך ניסיון להדוף את המל"טים האוקראיניים, קבוצת אש ניידת מיחידות המילואים של הצבא הרוסי שיגרה טיל כתף מסוג "ורבה". לפי הערכות של מומחים, ראש הביות של הטיל ננעל בטעות על פליטת המנוע החמה של המסוק, שהייתה עוצמתית בהרבה מזו של הכטב"ם הקטן שהיה המטרה המקורית.

התוצאה הייתה קטלנית. המסוק התרסק, ואף על פי שהנווט הצליח להיפלט ולשרוד עם פציעות, מפקד המטוס נהרג במקום. דיווחים מצביעים על כך שמערכת הפליטה של הטייס לא פעלה כראוי, מה שמנע ממנו להינצל מההתרסקות.

הבלוגר הצבאי הרוסי ולדימיר רומנוב לא חסך בביקורת על המחדל, וטען כי האירוע חושף ליקויים קשים בארגון ובהכשרה של כוחות ההגנה האווירית הניידים. לדבריו, בעוד שישנן יחידות מיומנות, ישנם גם "מתנדבים" שנאספו מהרחוב עם הכשרה מינימלית, שמקבלים נשק ופשוט יורים "לכיוון המטרה" – מה שמוביל לתוצאות טרגיות.

זו אינה הפעם הראשונה שאירוע כזה מתרחש; לפי דיווחים, מדובר בפעם החמישית שרוסיה מפילה כלי טיס של עצמה במהלך העימות. האירוע מדגיש את הלחץ והכאוס השוררים במערך ההגנה האווירית הרוסי מול איום הכטב"מים הגובר.