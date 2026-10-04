רכב קרוס-אובר מתוצרת צ'רי מוטורס / צילום: יח''צ ( צילום: יח"צ | גלובס )

תקיפות הרחפנים האוקראיניות נגד בתי זיקוק ומתקני נפט ברוסיה הובילו למחסור חמור בדלק ברחבי המדינה. נתונים מעודכנים מראים כי בפחות מחצי מתחנות הדלק ברוסיה ניתן להשיג דלק באופן סדיר, כאשר בערים מרכזיות המצב חמור אף יותר. תורי ענק נוצרו בתחנות הדלק, והנהגים מתקשים למצא דלק איכותי.

כדי להתמודד עם המחסור, איפשרו הרשויות למכור דלק באיכות ירודה, צעד שגרם לגל תקלות במנועים. מנהל מוסך במוסקבה סיפר כי קיבל בתוך שבועיים 15 כלי רכב עם מסננים סתומים עקב השימוש בדלק הירוד. המשבר המתמשך הוביל לשינוי חד בהתנהגות הנהגים. מכירות כלי הרכב החשמליים וההיברידיים במדינה הוכפלו ויותר, כאשר נתח השוק של רכבים אלה הגיע ל-11.5% בסוף ספטמבר 2026, לעומת כ-5% בלבד בתחילת השנה. מרבית הדגמים מיובאים מסין. "ניסיתי לתדלק את אחד הרכבים שלי ונסעתי לחמש תחנות דלק סמוכות, אך היה להן רק דיזל או בנזין בדרגה נמוכה יותר", מסר סרגיי צליקוב, מומחה רכב מוסקבאי שרכש רכב חשמלי סיני. "פשוט התעצלתי לעמוד בתור".

ה-SUV החשמלי ET5 של SKYWELL / צילום: יח''צ ( צילום: יח''צ | גלובס )

הרשויות ברוסיה מנסות לעודד את המגמה באמצעות פטור ממסי תחבורה, חנייה עירונית בחינם ונסיעה ללא תשלום בכבישי אגרה. מנגד, תשתיות הטעינה במדינה עדיין סובלות ממחסור, ונהגים רבים מדווחים על תורים גם בעמדות הטעינה המעטות הפעילות.

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קונסטנטין אליאבייב, מנכ"ל חברת הטעינה הגדולה במדינה, הסביר את האתגר בתשתיות: "אנחנו לא מחשיבים את רוסיה לסוג של מדינה מקוללת. החסם העיקרי לא היה שום סוג של מחסום טבעי. הייתה בעיית הביצה והתרנגולת הסטנדרטית: כשלא היו כלי רכב חשמליים, לא הייתה תשתית".

לצד הזינוק במכירות, נהגים רבים עדיין נרתעים מהמעבר לחשמל בשל המחיר הגבוה והרגלים ישנים. "לעולם לא אקנה רכב חשמלי", הבהיר איגור, נהג שנלכד בתור ארוך לתדלוק מחוץ למוסקבה. "הם רעים לבריאות של גברים ויקרים מדי".