בובות "בבושקה" ורובי דמה: המהפכה הדרמטית בגני הילדים ברוסיה

מהבובות המסורתיות ועד להעתקי נשק ריאליסטיים בארגז החול: רוסיה מהדקת את אחיזתה בחינוך הדור הבא ומחייבת גני ילדים לרכוש צעצועים המקדמים "ערכים מסורתיים" ונאמנות למדינה (חדשות בעולם)

אמא רוסיה שמחה - חינוך מגיל צעיר (צילום: AI)

משרד החינוך הרוסי הודיע על תוכנית חדשה שתחייב את כל גני הילדים במדינה לרכוש אך ורק צעצועים שאושרו על ידי המדינה ועומדים בסטנדרטים של "ערכים מסורתיים".

השר סרגיי קרבצוב הצהיר כי המהלך נועד להטמיע בילדים כבר מהגיל הרך את המסורות התרבותיות, ההישגים והדמויות ההיסטוריות של . אולם, מאחורי המונח "ערכים מסורתיים" מסתתרת תפיסת עולם נוקשה המקדמת צייתנות לסמכות, נאמנות מוחלטת למדינה וערכי משפחה שמרניים, תוך דחיית כל השפעה ליברלית או מערבית.

החלק המעורר מחלוקת ביותר ביוזמה מגיע מכיוונו של המחוקק אנטולי וסרמן, שהציע לכלול ברשימת הצעצועים המחייבת "העתקים ריאליסטיים של כלי נשק". לטענתו, על הילדים ללמוד על נשק "מוקדם ככל האפשר", שכן בעתיד הנראה לעין "קשה יהיה להסתדר בלעדיו".

לצד רובי הדמה, הוצעו גם בובות המטריושקה המסורתיות כסמל ל"טבע האינטגרלי של הציביליזציה הרוסית".

המהלך בגני הילדים אינו עומד לבדו. הוא חלק ממאמץ רחב של הקרמלין להדק את הפיקוח על המרחב הציבורי, הכולל חקיקה להגבלת תכנים "הרסניים" בשירותי סטרימינג ותוכניות להקמת "דיסנילנד רוסי" המבוסס על דמויות מהמורשת הסובייטית. ברוסיה של 2026, גם המשחק בבובות הופך לחלק בלתי נפרד מההגנה על המולדת.

