התקרית התרחשה בפארק המולטימדיה "רוסיה – ההיסטוריה שלי", שם מוצגת מאז נובמבר 2025 תערוכה קבועה של כלי רכב משוריינים שנלכדו על ידי הכוחות הרוסיים במהלך המלחמה באוקראינה. התערוכה, היא "פרויקט פטריוטי", כוללת כלי רכב כגון ה"בראדלי" האמריקאי ונגמ"שים אוקראיניים, ונחשבת ליחידה מסוגה ברוסיה מחוץ למוסקבה.

אולם, הסקרנות של נער צעיר, הובילה לסוף מר. על פי דיווחים מקומיים, הנער וחברו בן ה-17 הצליחו לחדור אל תוך טנק מסוג T-72 דרך פתח בתא המנוע או דרך צוהר תחתון, לאחר שפאנל הגנה הוסר מהכלי.

בתוך חלל הטנק הצפוף, הנער ככל הנראה ניתק תמיכה שהחזיקה את קנה התותח של הטנק. בבת אחת, רכיב המתכת הכבד והנייד צנח ומעך אותו תחתיו. התובעים האזוריים מסרו כי הנער נהרג במקום.

ראש עיריית יקוצק, יבגני גריגורייב, אישר את הפרטים המזעזעים בפוסט בטלגרם וציין כי שירותי החירום והחוקרים פועלים בזירה כדי להבין כיצד הפך מוצג ציבורי למלכודת קטלנית שכזו.

זו אינה הפעם הראשונה שבה תערוכות הניצחון הרוסיות גובות מחיר דמים. המקורות מזכירים מקרה דומה מאפריל אשתקד, אז ילד בן 4 נהרג בתערוכת ציוד שלל בקומוסומולסק על אמור, לאחר שכבש של נגמ"ש M113 נפתח ופגע בראשו.

בעקבות האסון הנוכחי, ועדת החקירה של רוסיה פתחה בתיק פלילי בחשד לגרימת מוות ברשלנות. במקביל, נפתחה בדיקה של רשויות התביעה בנוגע להפרות בטיחות אפשריות בתערוכה. ראש העיר גריגורייב פנה להורים בבקשה להשגיח על ילדיהם ליד "חפצים מסוכנים פוטנציאליים" והבטיח כי נהלי הבטיחות בתערוכות ציבוריות ייבחנו מחדש.

כעת, בעוד החוקרים אוספים ראיות בתוך שלדת הפלדה של ה-T-72, סימני שאלה קשים עולים בנוגע לאבטחת המוצגים הללו, שהפכו מחזון של ניצחון צבאי למציאות של שכול משפחתי.