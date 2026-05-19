השבוע צפוי להתקיים ב"גרייסי מנשן", מעון ראש עיריית ניו יורק, טקס חגיגי לכבוד חודש מורשת יהדות ארצות הברית. לשכת ראש העיר, זוהראן ממדאני, הגדירה את האירוע כ"חגיגת טרום-שבועות" הכוללת תפריט חלבי כשר, ואליה הוזמנו כ-150 אורחים המייצגים פלחים שונים של הקהילה היהודית בעיר.
אולם, האירוע עומד בצל חרם נרחב של הממסד היהודי בניו יורק. ארגונים מובילים יחד עם ועד הרבנים של ניו יורק, הודיעו כי לא ישתתפו בטקס. הסירוב נובע מעמדותיו הפוליטיות של ממדאני, סוציאליסט דמוקרטי שצמח מתוך אקטיביזם פרו-פלסטיני קיצוני.
המבקרים מאשימים את ממדאני ברטוריקה אנטישמית ובפגיעה ביסודות המורשת היהודית. הוא מסרב להכיר בישראל כמדינה יהודית, תומך בתנועת ה-BDS ואף האשים את ישראל בביצוע רצח עם בעזה.
שונא ישראל על מלא
המתח הגיע לשיאו בסוף השבוע האחרון, כאשר לשכת ראש העיר פרסמה סרטון לציון "יום הנכבה" שבו הוצגה הקמת מדינת ישראל כאסון וכגירוש, תוך התעלמות מוחלטת מהפלישה הערבית לישראל ומגירוש היהודים ממדינות ערב. בנוסף, ראש העיר הודיע כי לא ישתתף במצעד התמיכה בישראל השנתי, ורעייתו נחשפה כמי שעשתה "לייק" לפוסטים שחגגו את טבח ה-7 באוקטובר והכחישו את המקרים המזעזעים שביצע חמאס.
למרות החרם המסיבי, חסידות סאטמר בולטת בהחלטתה להשתתף באירוע.
הרב דוד נידרמן, יו"ר ארגון הקהילה היהודית של סאטמר בוויליאמסבורג (UJO), הצהיר כי השתתפותו היא "נכונה וראויה". עבור סאטמר, שכידוע אינה דוגלת בציונות, עמדותיו האנטי-ישראליות של ממדאני אינן מהוות עילה להחרמת אירוע המוקדש למורשת יהודית דתית ולרווחת הקהילה בעיר.
השתתפותו של הרב נידרמן, שכבר נפגש בעבר עם ממדאני, מדגישה את הנכונות של הפלג החרדי לשמור על ערוץ פתוח עם העירייה, גם כאשר המנהיגות היהודית המרכזית רואה בראש העיר דמות בלתי לגיטימית.
