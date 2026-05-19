השבוע צפוי להתקיים ב"גרייסי מנשן", מעון ראש עיריית ניו יורק, טקס חגיגי לכבוד חודש מורשת יהדות ארצות הברית. לשכת ראש העיר, זוהראן ממדאני, הגדירה את האירוע כ"חגיגת טרום-שבועות" הכוללת תפריט חלבי כשר, ואליה הוזמנו כ-150 אורחים המייצגים פלחים שונים של הקהילה היהודית בעיר.

אולם, האירוע עומד בצל חרם נרחב של הממסד היהודי בניו יורק. ארגונים מובילים יחד עם ועד הרבנים של ניו יורק, הודיעו כי לא ישתתפו בטקס. הסירוב נובע מעמדותיו הפוליטיות של ממדאני, סוציאליסט דמוקרטי שצמח מתוך אקטיביזם פרו-פלסטיני קיצוני.

המבקרים מאשימים את ממדאני ברטוריקה אנטישמית ובפגיעה ביסודות המורשת היהודית. הוא מסרב להכיר בישראל כמדינה יהודית, תומך בתנועת ה-BDS ואף האשים את ישראל בביצוע רצח עם בעזה.