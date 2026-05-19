כיכר השבת
המבדיל בין ישראל ליהודים

הפילוג בקהילה היהודית בניו יורק: סאטמר תשתתף בטקס שבועות של ממדאני

בזמן שארגוני הקהילה המרכזיים מחרימים את חגיגות מורשת היהדות בשל עמדותיו הקיצוניות של ראש העיר זוהראן ממדאני, חסידות סאטמר מודיעה כי תתייצב בטקס | האירוע, שנועד לחגוג את מורשת יהדות ארצות הברית, חושף קרע עמוק בלב הקהילה היהודית סביב היחס למדינת ישראל (חדשות בעולם)

3תגובות
ממדאני כ"א כסלו בסאטמר (צילום: בצל הקודש)

השבוע צפוי להתקיים ב"גרייסי מנשן", מעון ראש עיריית ניו יורק, טקס חגיגי לכבוד חודש מורשת יהדות ארצות הברית. לשכת ראש העיר, זוהראן ממדאני, הגדירה את האירוע כ"חגיגת טרום-שבועות" הכוללת תפריט חלבי כשר, ואליה הוזמנו כ-150 אורחים המייצגים פלחים שונים של הקהילה היהודית בעיר.

אולם, האירוע עומד בצל חרם נרחב של הממסד היהודי בניו יורק. ארגונים מובילים יחד עם ועד הרבנים של ניו יורק, הודיעו כי לא ישתתפו בטקס. הסירוב נובע מעמדותיו הפוליטיות של ממדאני, סוציאליסט דמוקרטי שצמח מתוך אקטיביזם פרו-פלסטיני קיצוני.

המבקרים מאשימים את ממדאני ברטוריקה אנטישמית ובפגיעה ביסודות המורשת היהודית. הוא מסרב להכיר בישראל כמדינה יהודית, תומך בתנועת ה-BDS ואף האשים את ישראל בביצוע רצח עם בעזה.

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני (צילום: שאטרסטוק )

שונא ישראל על מלא

המתח הגיע לשיאו בסוף השבוע האחרון, כאשר לשכת ראש העיר פרסמה סרטון לציון "יום הנכבה" שבו הוצגה הקמת מדינת ישראל כאסון וכגירוש, תוך התעלמות מוחלטת מהפלישה הערבית לישראל ומגירוש היהודים ממדינות ערב. בנוסף, ראש העיר הודיע כי לא ישתתף במצעד התמיכה בישראל השנתי, ורעייתו נחשפה כמי שעשתה "לייק" לפוסטים שחגגו את טבח ה-7 באוקטובר והכחישו את המקרים המזעזעים שביצע חמאס.

למרות החרם המסיבי, חסידות סאטמר בולטת בהחלטתה להשתתף באירוע.

הרב דוד נידרמן, יו"ר ארגון הקהילה היהודית של סאטמר בוויליאמסבורג (UJO), הצהיר כי השתתפותו היא "נכונה וראויה". עבור סאטמר, שכידוע אינה דוגלת בציונות, עמדותיו האנטי-ישראליות של ממדאני אינן מהוות עילה להחרמת אירוע המוקדש למורשת יהודית דתית ולרווחת הקהילה בעיר.

השתתפותו של הרב נידרמן, שכבר נפגש בעבר עם ממדאני, מדגישה את הנכונות של הפלג החרדי לשמור על ערוץ פתוח עם העירייה, גם כאשר המנהיגות היהודית המרכזית רואה בראש העיר דמות בלתי לגיטימית.

אנטישמיותניו יורקסאטמרציונותחג שבועותזוהראן ממדאני

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (68%)

לא (32%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
חבל.
גם בימי אחשורוש עשו ליהודים סעודה "כשרה"
1
עושים בשכל זה לא אמור לעניין אותם שממדאני אנטי ישראלי בסוף הם גרים שם והם צריכים להתנהל איתו בצורה מכובדת
ישראל
הוא לא רק אנטי ישראל הוא אנטי יהודי זו סתם הצגה
אלמוני

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר