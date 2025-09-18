סעודיה ופקיסטן, שמחזיקה בנשק גרעיני, חתמו השבוע על הסכם הגנה הדדי ראשון מסוגו. הטקס התקיים בריאד, בנוכחות יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן וראש ממשלת פקיסטן שהבז שריף, לצד הרמטכ"לים של שתי המדינות. על פי ההסכם, כל תוקפנות נגד אחת מהמדינות תיחשב אוטומטית לתוקפנות נגד שתיהן.

גורמים בכירים בסעודיה הבהירו כי מדובר בהמשך ישיר לשיתוף פעולה ביטחוני ארוך שנים ולא בתגובה לאירוע ספציפי. "מדובר במוסדיות של יחסים קיימים ומבוססים", אמר גורם סעודי לאתר Reuters, "לא תגובה למדינה או אירוע ספציפי".

ההסכם מגיע בזמן שמדינות המפרץ מטילות ספק ביכולת של ארצות הברית להוות ערב ביטחוני יציב באזור. התקיפה הישראלית על דוחא בשבוע שעבר, שמטרתה לפי דיווחים הייתה חיסול מנהיגי חמאס במהלך שיחות תיווך להפסקת אש, החריפה את המתיחות. קטר ספגה השנה פגיעות מצד איראן וישראל, מה שחיזק את תחושת חוסר הוודאות הביטחונית.

בפקיסטן, החתימה מגיעה חודשים ספורים לאחר עימות צבאי קצר עם הודו במאי האחרון. דובר משרד החוץ ההודי, רנדיר ג’ייסוואל, מסר כי הודו "מודעת להתפתחות ותבחן את השלכותיה על ביטחונה ועל היציבות האזורית".

כשנשאל אם ההסכם כולל אפשרות למטרייה גרעינית סעודית, השיב הגורם הסעודי: "זהו הסכם הגנה מקיף הכולל את כל האמצעים הצבאיים". לפי ההודעה הפקיסטנית, ההסכם נועד "לחזק את שיתוף הפעולה הביטחוני, להעצים הרתעה משותפת מול כל תוקפנות ולתרום לביטחון האזור והעולם".

נזכיר, נכון לעכשיו, פקיסטן אינה מהווה איום ישיר על ישראל. בניגוד לאיראן, פקיסטן מעולם לא איימה על ישראל – לא באופן כללי, ובוודאי לא בהקשר של מתקפה צבאית.

ולכן, להמחשה, למרות מעמדה כמעצמה גרעינית מוסלמית, מדיניותה הגרעינית של פקיסטן מתמקדת בסכסוך האזורי מול הודו, ולא בזירה המזרח־תיכונית.

הסוגיה המדינית הזו עשויה להרתיע גם את ישראל, מאחר וכל היבט שעשוי להפריע לסעודיה יהווה גורם מטריד גם עבור המעצמה הגרעינית וההסכם לכל הדעות מסמן מהלך אסטרטגי רחב שיכול לשנות את מאזן הכוחות במזרח התיכון.