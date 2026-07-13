הסנאטור הרפובליקני הוותיק מקנטקי, מיץ' מקונל, התייחס לראשונה לאשפוזו הממושך לאחר שבועות של שתיקה, והודיע כי עזב את בית החולים בו היה מאושפז והוא מחלים כעת במרכז לשיקום פיזי.

מקונל בן ה-84 פרסם הצהרה רשמית בה הבהיר את מצבו הרפואי, לאחר שבועות של חוסר ודאות ושמועות שהסעירו את הזירה הפוליטית האמריקנית.

על פי ההודעה שפרסם, הוא אושפז בחודש שעבר לאחר שנפל ואיבד את הכרתו לזמן קצר. בנוסף, התמודד עם מקרה קל של דלקת ריאות. "הרופאים שלי אישרו שלא שברתי שום עצם ולא סבלתי מזעזוע מוח, לא עברתי התקף לב או שבץ ואין לי גידולים או דימומים", הבהיר מקונל בהצהרתו, תוך שהוא מנסה להפיג את השמועות שהסתובבו בוושינגטון.

ההודעה מגיעה לאחר שבועות של שתיקה מוחלטת מלשכתו של הסנאטור, שעוררה ביקורת חריפה מצד יריביו הפוליטיים. כידוע, מקונל מאושפז מזה למעלה משלושה שבועות, בעקבות אירוע רפואי חמור בביתו בוושינגטון. על פי דיווחים קודמים, צוותי חירום הוזעקו לביתו ודווח כי ביצעו בו פעולות החייאה בעקבות דום לב.

המועמד הדמוקרטי לסנאט מטעם מדינת קנטקי, צ'ארלס בוקר, תקף בחריפות את התנהלות אנשי צוותו של מקונל. "המושב הזה שייך לעם, וככל שהימים חולפים, זה הכרחי שתושבי קנטקי ידעו מה קורה", אמר בוקר. לדבריו, "כשאנחנו לא יודעים אם הסנטור שלנו ערני, בהכרה או מסוגל לשרת, זו לא שאלה מפלגתית. זו שאלה של קנטקי".

בוקר הוסיף בביקורתו ואמר כי "מה שברור הוא שאנחנו יודעים כבר זמן מה שלמיץ' מקונל חסרה היכולת לייצג אותנו בסנאט. המשך ההתעלמות מכך אינו מנהיגות. זו התעללות בקשישים". גם מושל קנטקי הדמוקרטי, אנדי בשיר, הצטרף לדרישת השקיפות וציין כי "לשכתו לא תקשרה איתי. אם הוא נמצא בבית החולים במשך מספר שבועות הם צריכים לתקשר באופן ישיר יותר".

יצוין כי מקונל, שמכהן כמנהיג הרפובליקנים בסנאט, אינו מתמודד לכהונה נוספת וצפוי לפרוש בינואר הקרוב. הסנאטור הוותיק נחשב לאחת הדמויות המשפיעות ביותר בפוליטיקה האמריקנית, ובעבר התנגד למינויים פוליטיים של הנשיא טראמפ והוביל קו עצמאי במדיניות החוץ.

בהצהרתו, מקונל לא סיפק מועד מדויק לחזרתו לעבודה בסנאט, אך הבהיר כי הוא מחלים במרכז השיקום.