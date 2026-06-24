כיכר השבת
השפעה על הנייר

עם 1.5 מיליון עוקבים: הכוכב החדש של הדמוקרטים למד לקח חשוב

ג'ק שלוסברג, נכדו היחיד של הנשיא המנוח קנדי גילה שפופולריות ברשתות לא מבטיחה הצלחה בבחירות

ג'ק שלוסברג

ג'ק שלוסברג, נכדו היחיד של הנשיא המנוח ג'ון פ' קנדי, ניסה להפוך את כוחו ברשתות החברתיות לכוח פוליטי של ממש בפריימריז הדמוקרטיים בניו יורק.

ג'ק בן ה-33, שצבר כ-1.5 מיליון עוקבים בזכות סרטונים הומוריסטיים, תכנים אישיים וסגנון בלתי שגרתי, האמין כי הפופולריות הדיגיטלית שלו יכולה לסייע לו להביא דור חדש של מצביעים לקלפיות.

במהלך הקמפיין הציג שלוסברג את עצמו כמועמד צעיר המבקש לרענן את המפלגה הדמוקרטית ולדבר בשפה שמובנת לבוחרים צעירים. הוא הרבה לפרסם סרטונים מטיולים, גלישה ופעילויות יומיומיות, בניגוד לתדמית הפוליטיקאי המסורתית. כשנשאל על הביקורת שהוא חסר ניסיון פוליטי, השיב בציניות: "אנחנו צריכים יותר אנשים מבוגרים, פחות אנרגטיים, שלא מוכנים לקחת סיכונים", תוך לעג לטענות נגדו.

למרות שם המשפחה המפורסם והנוכחות החזקה ברשת, שלוסברג התקשה לשכנע חלק מהבוחרים כי הוא בעל הניסיון הדרוש לתפקיד. הקמפיין שלו התנהל באחת ממערכות הבחירות היקרות ביותר בתולדות הפריימריז לבית הנבחרים, כאשר ארגוני תמיכה ויריבים השקיעו עשרות מיליוני דולרים בניסיון להשפיע על המרוץ.

בסופו של דבר, המומנטום ברשתות החברתיות לא הספיק. שלוסברג הפסיד הפסד מוחץ בפריימריז לחבר האספה המדינתית מייקה לאשר, פוליטיקאי ותיק שנהנה מתמיכת בכירי המפלגה הדמוקרטית בניו יורק. התוצאה המחישה כי גם בעידן שבו עוקבים, לייקים וסרטונים ויראליים יכולים לייצר תהודה עצומה, הם אינם בהכרח מתורגמים לקולות בקלפי.

ארה"בדונלד טראמפבחירותדמוקרטיםג'ון קנדי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר