עם 1.5 מיליון עוקבים: הכוכב החדש של הדמוקרטים למד לקח חשוב

ג'ק שלוסברג, נכדו היחיד של הנשיא המנוח ג'ון פ' קנדי, ניסה להפוך את כוחו ברשתות החברתיות לכוח פוליטי של ממש בפריימריז הדמוקרטיים בניו יורק.

ג'ק בן ה-33, שצבר כ-1.5 מיליון עוקבים בזכות סרטונים הומוריסטיים, תכנים אישיים וסגנון בלתי שגרתי, האמין כי הפופולריות הדיגיטלית שלו יכולה לסייע לו להביא דור חדש של מצביעים לקלפיות.

במהלך הקמפיין הציג שלוסברג את עצמו כמועמד צעיר המבקש לרענן את המפלגה הדמוקרטית ולדבר בשפה שמובנת לבוחרים צעירים. הוא הרבה לפרסם סרטונים מטיולים, גלישה ופעילויות יומיומיות, בניגוד לתדמית הפוליטיקאי המסורתית. כשנשאל על הביקורת שהוא חסר ניסיון פוליטי, השיב בציניות: "אנחנו צריכים יותר אנשים מבוגרים, פחות אנרגטיים, שלא מוכנים לקחת סיכונים", תוך לעג לטענות נגדו.

למרות שם המשפחה המפורסם והנוכחות החזקה ברשת, שלוסברג התקשה לשכנע חלק מהבוחרים כי הוא בעל הניסיון הדרוש לתפקיד. הקמפיין שלו התנהל באחת ממערכות הבחירות היקרות ביותר בתולדות הפריימריז לבית הנבחרים, כאשר ארגוני תמיכה ויריבים השקיעו עשרות מיליוני דולרים בניסיון להשפיע על המרוץ.

בסופו של דבר, המומנטום ברשתות החברתיות לא הספיק. שלוסברג הפסיד הפסד מוחץ בפריימריז לחבר האספה המדינתית מייקה לאשר, פוליטיקאי ותיק שנהנה מתמיכת בכירי המפלגה הדמוקרטית בניו יורק. התוצאה המחישה כי גם בעידן שבו עוקבים, לייקים וסרטונים ויראליים יכולים לייצר תהודה עצומה, הם אינם בהכרח מתורגמים לקולות בקלפי.