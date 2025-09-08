לעשירים בלבד: שבוע האספנים של סות’ביז נוחת באבו דאבי

שבוע האספנים הראשון של סות’ביז באבו דאבי יתקיים בין 2 ל-5 בדצמבר 2025 במלון סט. רג’יס סאעידיאת, בלב המתחם התרבותי של העיר, סמוך ללובר ולמיקומי הקמת המוזיאונים החדשים. התזמון לא מקרי: האירועים משתלבים עם שבועות שיא בבירה, כולל מרוץ הגרנד פרי של הפורמולה 1, שבוע הפיננסים ואירועי בלוקצ'יין וטכנולוגיה, ומביאים את אבו דאבי למרכז תשומת הלב העולמית.

בלב האירוע יוצג אוסף פרטי יוצא דופן של תכשיטים ושעונים בשווי מוערך של מעל 20 מיליון דולר - ביניהם כוכב הערב: היהלום הוורוד-כתום "ורד המדבר", במשקל 31.86 קראט, הנחשב לגדול מסוגו שאושר עד כה, וצפוי להימכר בסכום של 5-7 מיליון דולר. לצד זאת, תצא למכירה מהדורה נדירה של שעון רולקס "אויסטר אלבינו" מסדרת דייטונה, כשמדובר באחד מהמעטים בעולם, והערכת המחיר נעה בין חצי מיליון ל-1 מיליון דולר.

החלק הספורטיבי בגזרת המכוניות היוקרתיות מגיע בזכות שיתוף הפעולה עם ענקית המירוצים מקלארן, שבה יוצעו לראשונה שלושה רכבי מירוץ נדירים במסגרת “טריפל קראון”: מכונית פורמולה 1 לעונת 2026, מכונית אליפות הסיבולת העולמית של 2027, ומכונית אינדיקר לליגת אינדיאנפוליס 500 של 2026. כל המכירות הן על מכוניות עתידיות והמכוניות יימסרו לרוכשים רק לאחר שישתתפו במרוצים הרשמיים, מה שהופך את המכירה להיסטורית במיוחד בענף.

התרחבות סות’ביז לאבו דאבי היא חלק משותפות אסטרטגית עם משרד ההשקעות של העיר, בעקבות רכישת נתח מהחברה על ידי קרן ADQ ב-2024 בסכום של כמיליארד דולר - השקעה שהביאה להתרחבות עולמית ולהזנקת כמות האספנים והמשתתפים מהמזרח התיכון ב-24% בשנים האחרונות.