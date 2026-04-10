ראש ממשלת בריטניה, קיר סטרמר, פתח הבוקר (שישי) חזית פומבית וחריפה מול נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. בריאיון שהעניק לפודקאסט הפוליטי של רשת ITV הבריטית, השמיע סטרמר ביקורת נוקבת כלפי הנשיא האמריקני, ואף כרך את שמו יחד עם זה של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, בהקשר של חוסר היציבות הכלכלית העולמית.

ההתבטאות החריגה מגיעה על רקע מתיחות גוברת בין שני המנהיגים בחודשים האחרונים. בעוד שבעבר זכה סטרמר למילים חמות מטראמפ, היחסים התקררו משמעותית בעקבות סירובה של לונדון לאפשר לצבא ארה"ב חופש פעולה מלא בשימוש בנכסים בריטיים לטובת תקיפות באיראן.

טראמפ אף תקף לאחרונה את סטרמר פומבית, כשטען כי ממשלתו אינה מתעלה לגודל השעה והקניט את ראש הממשלה באומרו כי הוא "לא צ'רצ'יל".

במהלך הריאיון, הביע סטרמר תסכול עמוק מההשלכות הכלכליות של המדיניות האמריקנית והרוסית על אזרחי ארצו. "נמאס לי מהעובדה שמשפחות ברחבי בריטניה רואות את חשבונות החשמל שלהן עולים ויורדים, וחשבונות בתי העסק מטלטלים בגלל מחירי האנרגיה שמושפעים מהמעשים של פוטין או טראמפ ברחבי העולם", אמר סטרמר.

הוא הוסיף כי חרף הפסקת האש שהוכרזה באיראן, השפעת המשבר במזרח התיכון על הכלכלה הבריטית עדיין "נראית בבירור", והזהיר כי אזרחי בריטניה הם אלו ש"ישלמו על המלחמה".

בהתייחסו למשבר במזרח התיכון, סטרמר נשאל על איומיו של טראמפ טרם הפסקת האש, לפיהם "ציוויליזציה שלמה תמות" אם ארה"ב תתקוף תשתיות באיראן. סטרמר התנער מסגנון זה והבהיר: "זאת לא שפה שאני הייתי משתמש בה. אני מדבר באופן ברור בשם בריטניה – יש לנו עקרונות וערכים משלנו, והם אלו שינחו אותנו בכל דבר שנעשה".

הריאיון עסק גם בהשלכות הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן, ובמיוחד בסוגיית חופש השיט. על פי דיווחים שונים, הסכם הפסקת האש מאפשר לאיראן לגבות דמי מעבר מכלי שיט במצר הורמוז האסטרטגי. סטרמר הביע ספקנות לגבי ההבנות הללו ואמר כי הנושא "עדיין צריך להיבחן".

לדבריו, "העמדה שלנו היא ש'פתוח פירושו פתוח' לשיט בטוח. הפירוש הוא שיט חופשי ללא גביית עמלות מעבר. נצטרך לחכות ולראות מה יקרה בימים הקרובים, זה יהיה המבחן האמיתי".

סטרמר לא חסך את ביקורתו גם מישראל, והצהיר כי המשך התקיפות הישראליות בלבנון, חרף הרגיעה מול איראן, הוא בגדר טעות. "הם שוגים, זה לא צריך לקרות וזה צריך להיפסק כעניין של עיקרון", אמר ראש הממשלה הבריטי.

כשנשאל אם הפעילות הישראלית מהווה הפרה של הפסקת האש, השיב כי קשה לקבוע זאת מבלי לדעת את כל פרטי ההסכם המדויקים, אך הדגיש כי מדובר בשאלה עקרונית ולא טכנית.

לסיום, התייחס סטרמר לטענות שנשמעו מצד טהראן, לפיהן בריטניה מאפשרת למפציצים אמריקניים מסוג B2 להמריא מבסיסיה לצורך תקיפות נגד איראן. ראש הממשלה הכחיש זאת מכל וכל: "הבסיסים שלנו לא ישמשו ואינם משמשים להתקפות רחבות, ובמיוחד לא להתקפות על אזרחים. הבהרתי מההתחלה שלא נתיר לעצמנו להיגרר למלחמה הזו. חייב להיות בסיס חוקי ברור – זה עניין משמעותי מאוד כשאתה עומד לשלוח את אנשי הכוחות המזוינים שלך לסכן את חייהם".