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"המעצמה הגדולה בעולם": ארה"ב פתחה בשיחות עם איראן כשהורמוז סגור

סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס הגיע לשווייץ לשיחות לסיום המלחמה מול איראן, על רקע מחלוקת על סגירת מצר הורמוז (בעולם)

2תגובות
הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי. די. ואנס, הגיע לאתר הנופש בורגנשטוק שבשווייץ כדי להשתתף בשיחות שנועדו לקדם הסכם לסיום המלחמה בין ארה"ב וישראל ל.

פתיחת השיחות הועמדה בצל הודעתה של איראן כי שבה להטיל בפועל מצור על מצר הורמוז, אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם להעברת נפט.

על פי מזכר ההבנות שעליו הוסכם לפני שבוע, אמור היה המצר להיפתח מחדש לצד הפסקת כלל העימותים באזור, כולל בלבנון. אלא שבאיראן טענו כי ארצות הברית לא הצליחה להבטיח את הפסקת האש בלבנון, ולכן הודיעה כי לא יונפקו אישורים חדשים לכלי שיט לעבור במצר עד להודעה חדשה.

מנגד, גורמים אמריקניים הכחישו כי המצר נסגר ומסרו כי עשרות ספינות סוחר עברו בו גם בימים האחרונים.

הדובר של משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, אמר כי השיחות בבורגנשטוק, שבהן משתתפות גם קטר ופקיסטן כמתווכות, יימשכו יום אחד בלבד ויתמקדו ביישום מזכר ההבנות ולא בנושאים המהותיים שאמורים להידון בשלב הבא של המשא ומתן.

לפני צאתו לשווייץ אמר ואנס לכתבים: "אני חושב שנצליח להתקדם בסוגיית הגרעין ולהתקדם גם בנושא הפסקת האש בלבנון". בריאיון לרשת פוקס ניוז הוסיף כי הוא בטוח שהפסקת האש תחזיק מעמד, וכי לא ראה ראיות לכך שמצר הורמוז אכן נסגר.

איראןדונלד טראמפשוויץמצורמצרי הורמוזג'יי די ואנס

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2
וואנס הוא סגן הנשיא ולא מזכיר המדינה
יוסי
1
מו"מ כמו שמנהלים טראמפ וואנס גם בימים הכי רעים שלנו לא ירדנו כ"כ נמוך. מה שכסף קטארי יכול לעשות לא יאומן,
ביידן

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