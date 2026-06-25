בלבוסטה שוודית: עם תינוק בידיים השרה חזרה לשולחן הממשלה

שרת האקלים של שוודיה ( צילום: מסך )

רגע היסטורי נרשם השבוע במסדרונות האיחוד האירופי: לראשונה בתולדות המוסד, תינוק לקח חלק בישיבת מועצת השרים הרשמית.

רומינה פורמוכתארי, שרת הסביבה והאקלים של שוודיה, הגיעה לדיוני המועצה בלוקסמבורג כשהיא מלווה בבנה בן השלושה חודשים, אדם. פורמוכתארי בת ה-30, שעשתה היסטוריה עוד בשנת 2022 כשרה הצעירה ביותר בתולדות שוודיה, חזרה לאחרונה מחופשת לידה והחליטה להשתמש במעמדה כדי להעביר מסר חברתי נוקב. "רציתי להוות דוגמה לכך שלא צריך לבחור בין עבודה למשפחה," הסבירה בראיון, והוסיפה בעקיצה מחוייכת כי המהלך דורש גם "בן זוג שאינו דינוזאור", כזה שמוכן לקחת חלק פעיל בגידול הילד.

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ואכן, בעוד השרה מנהלת דיונים קריטיים על מדיניות אקלים, בעלה, שנמצא כעת בחופשת לידה בעצמו ליווה אותה ללוקסמבורג כדי לטפל בתינוק מחוץ לחדר הדיונים בעת הצורך.

המהלך הזה אינו מקרי; פורמוכתארי ביקשה להדגיש את המדיניות השוודית הנדיבה, הכוללת כ-16 חודשי חופשת לידה בתשלום, מתוכם 90 ימים משוריינים לכל הורה בנפרד ("חודשי האב") כדי לעודד אבות לקחת חלק פעיל בגידול ילדיהם.

הנוכחות של אדם הקטן סביב שולחן הדיונים התקבלה באהדה רבה בקרב הקולגות. סגן שר האקלים הפולני, קשישטוף בולסטה, ציין כי התינוק לא היווה מטרד כלל: "אני חושב שזה נהדר. זה לא מכשול, זה פשוט חלק מהחיים".

מעבר למסר האישי, השרה השוודית הדגישה כי למדיניות התומכת בהורים יש ערך כלכלי וחברתי עצום. לדבריה, מניעת שחיקה של עובדים המנסים לתמרן בין משפחה לקריירה היא אינטרס של הממשלות.

בעוד נושא חופשות הלידה הפך לסלע מחלוקת פוליטי בקמפיין הבחירות בשוודיה, פורמוכתארי קוראת למדינות נוספות לאמץ כללים גמישים וטיפול בר השגה בילדים כדי לאפשר לנשים להשתלב בצמרת קבלת ההחלטות.