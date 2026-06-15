משאל עם דרמטי על הגבלת הגירה בשוויץ הסתיים בהפתעה

תושבי שוויץ דחו הצעה להגביל את אוכלוסיית המדינה ל-10 מיליון תושבים. על פי תוצאות משאל העם שנערך ביום ראשון, 55% מהמצביעים התנגדו להצעה ו-45% תמכו בה.

היוזמה, שקודמה על ידי מפלגת העם השווייצרית (SVP), ביקשה להתמודד עם החשש מפני הגירה מוגברת, עומס על השירותים הציבוריים, עלייה בשכר הדירה ופשיעה. עם זאת, הממשלה, הפרלמנט וארגוני העסקים התנגדו לה, בטענה שהיא עלולה לפגוע בקשריה של שווייץ עם האיחוד האירופי ואף לסכן את חופש התנועה של עובדים בין הצדדים.

נתוני ההצבעה הראו כי בני 65 ומעלה היו הקבוצה שהתנגדה ביותר להצעה, כאשר 60% מהם הצביעו נגדה. גם בקרב בני 50 עד 64 נרשמה התנגדות של 57%. לעומת זאת, קבוצת הגיל שתמכה בה ביותר הייתה בני 35 עד 49, עם 51% תמיכה. בקרב צעירים בני 18 עד 34 תמכו בהצעה 48%.

ההצעה נדחתה באופן ברור בערים הגדולות ציריך, ז'נבה, בזל, לוזאן וברן, בעוד שהתמיכה הגבוהה ביותר נרשמה בקנטונים כפריים ושמרניים במרכז המדינה. היא נדחתה גם בקנטונים ואלה וגראובינדן, הידועים באתרי הסקי שלהם, וזכתה לתמיכה נמוכה יחסית בחלקים דוברי הצרפתית של שווייץ.

על פי נוסח היוזמה, אוכלוסיית שווייץ, המונה כיום כ-9.1 מיליון תושבים, לא הייתה אמורה לעבור את רף 10 מיליון התושבים עד שנת 2050. בנוסף, עם הגעה ל-9.5 מיליון תושבים, הייתה הממשלה מחויבת להחמיר את מדיניות ההגירה במדינה.