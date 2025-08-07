סגנית נשיאת הנציבות האירופית, תרזה ריברה, מתחה ביקורת חסרת תקדים על פעולות ישראל ברצועת עזה והזהירה כי אם תימשך ההסלמה, הקהילה הבינלאומית תיאלץ להגיב בצעדים חריפים יותר, כולל בחינה מחודשת של שיתוף הפעולה הכלכלי עם ישראל.

בדבריה, שנשמעו במסגרת ראיון פומבי, היא הצביעה על פשעים אפשריים שבוצעו בעזה ואף לא היססה להשתמש במונח "רצח עם" לתיאור המציאות ההומניטרית בשטח - לראשונה אי פעם.

לדברי ריברה, מה שמתרחש ברצועה "מאוד נראה כמו רצח-עם". היא תיארה אוכלוסייה שלמה הנתונה תחת מצור, מורעבת, נטולת מחסה או גישה למים, מזון ותרופות, כשהיא חשופה להפצצות וירי גם בעת ניסיון לקבל סיוע הומניטרי. "אין בכלל אנושיות, ואין כניסה לעדים מבחוץ", אמרה, והוסיפה: "אם זה לא רצח עם, זה דומה מאוד להגדרה שבה משתמשים כדי לבטא את משמעותו". עוד טענה כי דברי הרשויות הישראליות ומעשיהן חורגים בהרבה מהמגבלות שמציב המשפט הבינלאומי.

בהמשך לדיונים על האפשרות להורות על כיבוש עזה, ריברה הזהירה במפורש כי אם ראש הממשלה בנימין נתניהו יפעל להשתלט שליטה מלאה על עזה, צפויה תגובה תקיפה יותר מצד הקהילה הבינלאומית.

לשיטתה, מדינות העולם חייבות להפעיל "אמצעים שיובילו לחזרה לקו נוקשה יותר". עם זאת, היא הבהירה כי הטלת סנקציות על ישראל במסגרת האיחוד האירופי תיתקל בקשיים משפטיים ופוליטיים, שכן הדבר מחייב הסכמה מלאה של כל המדינות החברות. כפשרה, היא הציעה שמדינות שמתנגדות לכך לא יפעילו וטו אלא יימנעו מהצבעה, כדי לאפשר לרוב לפעול.

בין האפשרויות שהועלו כצעדים נגד ישראל, הזכירה ריברה את השעיית הסכם האסוציאציה - ההסכם שמסדיר את שיתוף הפעולה הכלכלי והמסחרי בין ישראל לאיחוד האירופי ומהווה בסיס מרכזי ליחסים בין הצדדים.

דבריה של ריברה נאמרו על רקע שינוי הדרגתי בעמדת מדינות אירופה כלפי ישראל בשבועות האחרונים בהובלת צרפת. עם זאת, מדינות מפתח באיחוד כמו גרמניה ואיטליה ממשיכות לבלום יוזמות להפסקת שיתופי פעולה מחקריים או כלכליים עם ישראל.

רקע מדיני נוסף מאיר את עמדות המדינות האירופיות - צרפת, בריטניה ופורטוגל כבר הכירו במדינה פלשתינית, וספרד - מולדתה של ריברה - עשתה זאת בשנה שעברה. אולם ריברה הבהירה כי מבחינתה מדובר רק בצעד סמלי: "הכרה היא צעד טוב קדימה, אך זה לא מספיק כדי לבנות שלום, יציבות וכבוד", לדבריה. לשיטתה, יידרש תהליך ארוך של מעורבות בינלאומית כדי להגיע לפתרון יציב וצודק.