תוכנית טראמפ החלה?

אינדונזיה מייעדת אי בלתי מיושב לאלפי תושבים פצועים מעזה

אינדונזיה הודיעה כי תכשיר מתקן רפואי באי גאלאנג שאינו מיושב כיום | המדינה המוסלמית הודיעה כי תקלוט לפחות 2,000 פצועים מעזה לצורך טיפול רפואי בשטח האי (חדשות) 

האי גאלאנג באינדונזיה (צילום: שאטרסטוק)

אינדונזיה תכשיר מחדש מתקן רפואי באי גאלנג שאינו מיושב, במטרה לקלוט כ-2,000 פלסטינים פצועים מ לצורך טיפול ושיקום - כך הודיע היום (חמישי) דובר הנשיאות במדינה.

מדובר במהלך הומניטרי שמיועד לנפגעי הלחימה, אשר לאחר החלמתם - כך לפחות לפי התוכנית - ישובו לרצועה, והשהות באינדונזיה אינה נחשבת לפינוי.

האי גאלנג, הממוקם מדרום לסינגפור בסמוך לאי סומטרה, שימש בעבר כאתר פליטים של האו"ם וכבית חולים שדה לטיפול בחולי קורונה. כעת הוא מיועד להפוך למרכז רפואי המותאם לקליטת הפצועים ומשפחותיהם, כשהממשלה מדגישה כי האי אינו מיושב נכון לעכשיו.

"אנחנו ניתן סיוע רפואי לכ-2,000 תושבי , שנפצעו או שנקברו תחת הריסות," אמר הדובר חסן נסבי לכתבים, והוסיף: "זה לא מבצע פינוי, אלא טיפול זמני". לדבריו, בתום ההחלמה, הפלסטינים ישובו לעזה.

הדובר לא פירט לוחות זמנים למהלך ולא מסר פרטים נוספים, והפנה את השאלות למשרדי החוץ והביטחון של אינדונזיה, שלא השיבו לפניית סוכנות הידיעות רויטרס.

היוזמה מגיעה חודשים לאחר שראש הרפובליקה, פרבובו סוביאנטו, הציע לקלוט פצועים פלסטינים בשטח אינדונזי. ההצעה עוררה בזמנו התנגדות מצד אנשי דת בכירים במדינה, שהזהירו מפני דמיון מחשיד להצעה קודמת של נשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ, להעברת פלסטינים מחוץ לעזה לצמיתות.

משרד החוץ האינדונזי הדגיש בעבר כי הוא דבק בפתרון שתי המדינות ומתנגד "בתוקף לכל ניסיון להעביר בכפייה את תושבי פלסטין ממולדתם".

