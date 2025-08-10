מאות מפגינים נעצרו אתמול (שבת) בלונדון לאחר שהביעו תמיכה בארגון "פעולה לפלסטין" שהוכרז זה מכבר כארגון טרור בבריטניה.

מאות מפגינים התאספו אתמול בכיכר הפרלמנט בלונדון במחאה על ההחלטה של ממשלת בריטניה להוציא את תנועת "פלסטין אקשן" אל מחוץ לחוק במסגרת חקיקת הטרור.

הארגון, שמחבליו פרצו לבסיס חיל האוויר המלכותי והשחיתו מטוסים כחלק ממחאותיו, טוען כי בריטניה שותפה לפשעי מלחמה בעזה. ההגדרה כארגון אסור חושפת את חבריו לעונש של עד 14 שנות מאסר.

המפגינים, שחלקם עטו כאפיות פלסטיניות ונשאו דגלי פלסטין, קראו קריאות כמו "הרימו ידיכם מעל עזה" והחזיקו שלטים בהם נכתב "אני מתנגד לרצח עם - אני תומך בפלסטין אקשן".

במהלך המחאה נשמעו קריאות "בושה" כלפי השוטרים, שחלקם נשאו בכוח מפגינים מהמקום.

משטרת לונדון הודיעה כי עצרה 466 בני אדם בחשד לתמיכה בארגון המוגדר כבלתי חוקי, ועוד שמונה בגין עבירות נוספות - בהן חמישה מקרים של תקיפת שוטרים. לא דווח על פצועים באירוע.