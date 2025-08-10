כיכר השבת
עשרות חולצו

טורקיה: רעידת אדמה בעוצמה 6.1 פקדה את המדינה; בניינים קרסו | תיעוד

רעידת אדמה בעוצמה 6.19 הכתה הערב בטורקיה | עיקר הרעידה שאירעה בשעה 19:53, הורגש במערב טורקיה ולפחות כמה מבנים קרסו כתוצאה מהרעידה | עד כה נרשמו 7 רעידות משנה |עד כה לא דווחו על נפגעים ברעידה, עם זאת חולצו עשרות פצועים מלפחות עשרה מוקדים בהם קרסו בניינים בשל הרעידה (בעולם)

בניינים שקרסו במערב טורקיה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

רעידת אדמה בעוצמה 6.19 הכתה הערב (ראשון) בטורקיה. כך דיווח מכון המחקר הגרמני לגיאולוגיה (GFZ), שהוסיף כי הרעידה התרחשה בעומק של 10 קילומטרים מתחת לפני אדמה.

עיקר הרעידה שאירעה בשעה 19:53, הורגש במערב טורקיה ולפחות כמה מבנים קרסו כתוצאה מהרעידה. מוקד הרעש נמצא סמוך לעיר בליקסיר, שנמצאת מדרום מערב לאיסטנבול. עד כה נרשמו 7 רעידות משנה.

עד כה לא דווחו על נפגעים ברעידה. עם זאת חולצו עשרות פצועים מלפחות עשרה מוקדים בהם קרסו בניינים בשל הרעידה.

חילוץ פצועים מההריסות (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
בניינים שקרסו במערב טורקיה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

בסרטונים שהועלו לרשתות החברתיות נראו לפחות כמה מבנים שקרסו בעיר בליקסירו בעיירות הסמוכות לה, כולל מסגד שחרב לגמרי. בשלב זה לא נתקבלו דיווחים רשמיים על הרוגים או פצועים ברעש. 

שר הפנים של טורקיה, עלי ירליקאיה, פרסם הודעה ברשת X (טוויטר לשעבר) ולפיה צוותים של AFAD נשלחו לשטח לביצוע בדיקות בכל האזורים שבהם הורגשה הרעידה. לדבריו, "לא התקבלו עד כה דיווחים שליליים".

