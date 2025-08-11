הפוליטיקאי הקולומביאני מיגל אוריבה, סנאטור ומועמד לנשיאות מטעם מפלגת הימין "המרכז הדמוקרטי", הלך הלילה (שני) לעולמו בגיל 39, חודשיים לאחר שנורה בראש במהלך עצרת בחירות בבוגוטה.

בית החולים "קרן סנטה פה", שבו אושפז מאז ניסיון ההתנקשות, מסר כי מצבו הידרדר בסוף השבוע בעקבות דימום במערכת העצבים המרכזית, וכי נפטר בשעה 1:56 בלילה. מחוץ לבית החולים נערכו מאז האירוע משמרות תפילה של תומכיו, בתקווה שיתאושש מהפציעות הקשות.

אוריבה נפגע ב-7 ביוני, בעת שנשא דברים בפני תומכיו בניסיון להבטיח את מועמדותו לנשיאות בבחירות 2026. רעייתו, מריה קלודיה טאראסונה, כתבה ברשתות החברתיות: "אני מבקשת מאלוקים שיראה לי את הדרך ללמוד לחיות בלעדיך. נוח על משכבך בשלום, אהבת חיי, אשמור על ילדינו".

ההתנקשות, שבה נעצר בתוך שעות נער בן 15 בחשד לירי, נחשבת לפיגוע הפוליטי החמור ביותר בקולומביה זה שני עשורים, ומחזירה זיכרונות מגל האלימות הפוליטית של שנות השמונים והתשעים, אז נרצחו ארבעה מועמדים לנשיאות בידי קרטלי הסמים. לפי חקירת התביעה, שניים מהחשודים בתכנון הרצח נפגשו כדי לתאם את המעשה. במשטרה הבהירו כי "המתכננים הנתעבים" של הפשע טרם נתפסו.

שר ההגנה פדרו סאנצ'ס הבטיח לאתר את האחראים ואמר: "לא נאפשר לאלימים להרתיע או להשתיק קולות פוליטיים החיוניים לדמוקרטיה שלנו". משרדו הציע פרס של שלושה מיליארד פסו, בסיוע חקירתי של ארצות הברית, בריטניה ואיחוד האמירויות.

מותו של אוריבה מוסיף פרק טרגי נוסף להיסטוריה המשפחתית: אמו, העיתונאית דיאנה טורבאיי, נרצחה ב-1991 במהלך ניסיון חילוץ כושל לאחר שנחטפה בידי קרטל מדיין בראשות פבלו אסקובר. סבו מצד אמו, חוליו ססאר טורבאיי, כיהן כנשיא קולומביה בשנים 1978–1982, וסבו מצד אביו, רודריגו אוריבה אצ'באריה, עמד בראש המפלגה הליברלית והיה בין התומכים המרכזיים במועמד המנצח בבחירות לנשיאות ב־1986.

במהלך הקריירה הפוליטית שלו התבלט אוריבה כביקורתי נוקב כלפי ממשלתו של הנשיא השמאלי גוסטבו פטרו. הוא התנגד לרפורמת העבודה שקידם הנשיא, קרא לשמירה על הפרדת הרשויות ויצא נגד מגבלות על תעשיית הנפט, כשהוא מציג תכנית למשיכת השקעות ולהבטחת ביטחון משפטי לחברות. דרכו הפוליטית החלה בגיל 25, כשנבחר למועצת העיר בוגוטה והפך לאחד מיריביו הבולטים של פטרו, שכיהן אז כראש העיר. בבחירות 2022 הוביל את רשימת הסנאט של מפלגתו, ומאז הפגיעה בו כסאו בפרלמנט מכוסה בדגל קולומביה כאות הזדהות.

מלבד רעייתו, בנו ובנותיו החורגות, הותיר אחריו את אביו ואחותו. נשיא ארצות הברית מזכיר המדינה מרקו רוביו כתב כי הוא "עצוב עמוקות" וכי ארצו עומדת לצד משפחתו והעם הקולומביאני הן באבל והן בדרישה לצדק. הנשיא לשעבר אלברו אוריבה, שאינו קרוב משפחה, כתב: "הרוע הורס הכל, הם רצחו את התקווה. מי ייתן ומאבקו של מיגל יהיה אור שיאיר את הדרך הנכונה לקולומביה".