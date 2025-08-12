רויטרס: האמירה של יונית לוי מראה על שינוי ביחס הישראלי לעזה

בסוכנות הידיעות 'רויטרס' סיקרו היום (שלישי) את היחס של עמיתיהם העיתונאים הישראלים, למה שמכונה "הסבל העזתי".

לפי 'רויטרס', העיתונות הישראלית לא סיקרה או כמעט את המצב של הסבל בעזה, עד שהגיעו לאחרונה התמונות, המפוברקות אגב, מתת התזונה של הילדים בעזה.

לדברי העיתון, ברגע שחמאס פרסם את תמונות החטופים הישראלים, גם בישראל הפסיקו להתעסק עם הסבל העזתי.

"הנכונות הגוברת בקרב כלי התקשורת הישראליים לבחון באופן ביקורתי את המשבר ההומניטרי בעזה כמעט התפוגגה בשבועות האחרונים, לאחר שארגון חמאס פרסם סרטונים של שני בני ערובה ישראלים רזים", נכתב ב'רויטרס'.

זאת למרות שלפי 'רויטרס', בחודש יולי חל שינוי בסיקור הישראלי של הסבל בעזה. "בסוף יולי, כאשר תמונות של תושבי עזה גוועים ברעב עוררו סערה בינלאומית, החלו כמה עיתונות ורשתות שידור ישראליות לשדר דיווחים על התנאים שהחמירו שם, וקראו לתגובה סיוע חזקה יותר".

בכתבה הוזכרה גם אמירתה התמוהה של מגישת חדשות 12 יונית לוי על המצב בעזה, שאמרה כי מדובר בשפל מוסרי, של ישראל.

"יונית לוי, מגישת החדשות הראשית של ערוץ 12, כינתה את המשבר ההומניטרי בעזה "כישלון מוסרי" בשידור חי, וראשי כמה אוניברסיטאות וראשי המוזיאון הלאומי לשואה פנו לממשלה בבקשה לסייע לעזתים רעבים."

אורי דגון, סגן העורך הראשי של ישראל היום, הגיב לטענות של 'רויטרס' נגד התקשורת הישראלית, ואמר כי כאשר החטופים מוחזקים על ידי חמאס בעזה, לישראלים "אין את היכולת לחוות את הכאב של הצד השני".

"אני יודע שזה נשמע נורא, אבל זו האמת", הוא אמר.

"דגון האשים את התקשורת הזרה בנפילה ל"קמפיין שקרים" על הרעב בעזה: בעוד שעיתונו פרסם מאמרים על הסבל שם, הוא הדגיש כי חמאס אשם. הוא תהה מדוע כלי תקשורת זרים שפרסמו תמונות של עזתים רזים לא נתנו את אותה בולטות לתמונות המחרידות של אביתר דוד", הטיח דגון בכתבי 'רויטרס'.

"אני מציע לעורכים בכירים בעיתונות הבינלאומית לבחון את עצמם ורק לאחר מכן לדון באופן שבו העיתונות הישראלית מתנהלת", אמר דגון.