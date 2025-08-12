ראש ממשלת הונגריה קובע: "רוסיה ניצחה את המלחמה מול אוקראינה"

ראש ממשלת הונגריה שנחשב למקורבו של פוטין, אמר היום (שלישי) כי רוסיה ניצחה למעשה את המלחמה.

לדבריו, המערב מתקשה להודות בתבוסה של אוקראינה בקו החזית.

את הדברים אמר ראש הממשלה ההונגרי לקראת פגישתם הראשונה של טראמפ ופוטין מזה 6 שנים.

ויקטור אורבן נחשב לגורם המקורב ביותר לרוסיה מבין מנהיגי מדינות אירופה, ואחד האחרונים בעולם המערבי שסירב לשגר נשק לאוקראינה.

אמש (שני), היה אורבן המנהיג האירופי היחיד שסירב לחתום על מכתב שיועד לאוזני טראמפ, הקובע כי אוקראינה היא היחידה שצריכה להחליט על עתידה.

"אנחנו מדברים עכשיו כאילו מדובר במצב מלחמה פתוח, אבל זה לא המצב. האוקראינים הפסידו במלחמה. רוסיה ניצחה במלחמה הזו".

הוא הוסיף כי "השאלה היחידה היא מתי ובאילו נסיבות יודה המערב, שעומד מאחורי האוקראינים, שזה קרה ומה תהיה התוצאה של כל זה."

על הפגישה בין טראמפ לפוטין ממנה ייעדר הנשיא זלנסקי, הזכיר אורבן את הביטוי הידוע לפיו "אם אתם לא בשולחן המשא ומתן, אתם בתפריט".

לדבריו, "כאשר שני מנהיגים יושבים לנהל משא ומתן זה עם זה, האמריקאים והרוסים... ואתה לא מוזמן לשם, אתה לא ממהר לטלפון, אתה לא רץ מסביב, אתה לא צועק מבחוץ."

דוברת הבית הלבן קרולין לאוויט התייחסה גם היא לשיחות הקרובות בין טראמפ לפוטין, והדגישה כי טראמפ לא יקבל החלטות באותה פגישה. "הנשיא מגיע כדי להאזין לפוטין", כך לדבריה.