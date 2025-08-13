שר התחבורה הצרפתי, פיליפ טבארו, הודיע הלילה (רביעי) כי פקח הטיסה שקרא "Free Palestine" בקשר עם טייסי אל על, בנמל התעופה שארל דה גול שבפריז, הושעה מתפקידו.

לדברי שר התחבורה, ההחלטה להשעות את הטייס הגיעה לאחר בחינת ההקלטות מהתקרית. כמו כן, במקביל ייפתח נגד פקח הטיסה הליך משמעתי.

טבארו אמר שההחלטה הגיעה אחרי בחינת ההקלטות מהתקרית, וכי כעת ייפתח נגדו הליך משמעתי, שבסופו ככל הנראה תתקבל החלטה בעניינו.

השר טבארו כתב בטוויטר כי: "ניתוח ההקלטות מוכיח שהעובדות נכונות, הפקח עבד כבקר תנועה אווירית. הוא הושעה מכל תפקידיו עד להודעה חדשה. הליכים משמעתיים נפתחו באופן מיידי. העונש צריך להיות הולם את חומרת העובדות".

כזכור, פקח הטיסה הצרפתי שניהל את נחיתת מטוס הבואינג, אמר בקשר Free" palestine", למרות הנהלים המחמירים על העברת מסרים מקצועיים בלבד בקשר הטייס.

מחברת אלעל נמסר אתמול: "חברת אל על רואה את האירוע שהתרחש אמש, במסגרתו פקח טיסה צרפתי פנה לטייס החברה בצורה שאינה מקצועית ואינה הולמת, בחומרה. אנו פועלים בנושא מול הרשויות בישראל שמצויות בקשר עם הרשויות בצרפת.

"אל על תמשיך לטוס ברחבי העולם עם דגל ישראל על זנב מטוסיה בגאווה, תוך הקפדה על מקצועיות, ועל ביטחון ובטיחות הנוסעים והצוותים".