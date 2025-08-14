דיווח: זו הדרך החדשה של ישראל למנוע מחמאס את הסיוע ההומניטרי

התקשורת הבינלאומית סוערת סביב משאיות עמוסות סיוע שאינן יכולות להיכנס לרצועה בגלל שצה"ל מונע את כניסתן.

אלא שבניגוד לניסיונות לצייר את ישראל כזו שמנסה להרעיב את עזה, מסתבר שסוכנויות הסיוע מנסות להסתיר מידע שישראל מבקשת, וכנראה שלא בכדי.

לפי הדיווח, משאיות עמוסות סיוע לרצועת עזה נתקעו בתחילת השבוע במרחק מטרים ספורים מהגבול עם מצרים, לאחר שנאסר עליהן להיכנס לישראל.

לפי 'רויטרס', על גבי המשאיות נראו ארגזים עם לוגו ארגון הבריאות העולמי, המכילים ציוד רפואי כמו חומרי חיטוי, שקיות לניקוז שתן וערכות חבישה. נהגים ואנשי סיוע מטעם האו״ם הביעו תסכול כבד על העיכובים, והאשימו את ישראל בדרישות מחמירות ובבירוקרטיה מכבידה. ישראל עונה לטענות כי אין מגבלה כמותית על הכנסת סיוע, וכי חלק גדול מהמטענים ממתין בצד הפלסטיני לאיסוף על ידי הארגונים.

נהגים ואנשי סיוע טענו כי סחורות נדחות לעיתים בשל ליקויים פעוטים כמו מדבקה חסרה על משטח או קרטון מעט פתוח, ולעיתים בשל בדיקות קפדניות למניעת הכנסת ציוד שעשוי לשמש למטרות צבאיות.

לדברי נהגים מצריים, מתוך מאות משאיות המגיעות בכל יום, רק עשרות בודדות נכנסות בפועל. לדבריהם, בעוד שהמעבר המצרי פתוח 24 שעות ביממה, במעבר כרם שלום הישראלי שעות הפעילות מצומצמות, ולעיתים הנהגים מוצאים אותו סגור כשהם מגיעים.

מאז ה-27 ביולי, אז הודיעה ישראל על צעדים להגדלת היקף הסיוע הנכנס, נכנסו לרצועה 1,334 משאיות.

בישראל מציינים כי בשבועות האחרונים נכנסות בממוצע כ-300 משאיות ביום, בעיקר עם מזון, דרך כלל המעברים.

בכדי לנסות למנוע את את הבלתי נמנע - הגעת הסיוע לידי אנשי חמאס, ישראל החלה לדרוש מחודש מאי האחרון את פרטיהם של אנשי הקשר בארגוני הסיוע בעזה, כדי לוודא שאין מדובר במחבלי הארגון.

רבים מארגוני הסיוע סירבו לתת לישראל את הרשימות, מה שגרר סירוב של ישראל להכנסת הסיוע - היישר לידיו של חמאס.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים הגיב לטענות: "המציאות הפוכה לחלוטין מהטענות שפורסמו. ישראל פועלת לאפשר ולהקל על הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה, ואילו ארגון הטרור חמאס מנסה לנצל את הסיוע כדי להתעצם צבאית ולבסס את שליטתו באוכלוסייה. הדבר נעשה לעיתים בחסות חלק מארגוני הסיוע הבינלאומיים, ביודעין או שלא ביודעין", נכתב מטעם מתפ"ש.

"כמענה לכך, בהתאם להנחיית הדרג המדיני וטרם חידוש הכנסת הסיוע לרצועת עזה, גובש במערכת הביטחון הישראלית מנגנון חדש להכנסת סיוע שמטרתו לוודא שהסיוע מגיע ישירות לאוכלוסייה ולא לחמאס. במסגרת המנגנון, הארגונים נדרשים לבצע הליך רישום סדור במשרד התפוצות בישראל, אשר כולל בין היתר שיתוף של רשימת עובדי הארגון שפועלים בעזה לצורך אבחון ביטחוני מקדים. הליך הרישום מבוסס על קריטריונים מקצועיים וביטחוניים ברורים, שנועדו לשמור על טוהר המערכת ההומניטרית, תוך מניעת חדירת גורמי טרור למנגנון הסיוע. מדובר בהליך שקוף וברור, שהוצג לכל הארגונים מבעוד מועד".

היום (חמישי), חתמו מאה ארגוני סיוע על מכתב נגד ישראל בטענה שהיא מונעת הכנסת סיוע הומניטרי לעזה.

"במקום לפרוק את הצטברות הסחורות ההולכת וגדלה, הרשויות בישראל דחו בקשות של עשרות ארגוני סיוע להכניס ציוד מציל חיים, בטענה שארגונים אלו "אינם מורשים להעביר סיוע". בחודש יולי בלבד נדחו יותר מ־60 בקשות בנימוק זה".

במכתב התגובה של מתפ"ש צוין עוד כי "העיכוב לכאורה בהכנסת סיוע עליו מלינים הארגונים החתומים על המסמך מתרחש אך ורק כאשר ארגונים בוחרים שלא לעמוד בתנאי הסף הביטחוניים שנועדו למנוע את מעורבות חמאס. במקום להתנגד לתהליך ולפרסם הצהרות, אנו קוראים לכל הארגונים הבינלאומיים שמעוניינים להכניס סיוע לרצועת עזה - ובפרט לאלו החתומים על המסמך - לפעול בשקיפות, להשלים את הרישום ולהבטיח שהסיוע יגיע לתושבים ולא לחמאס".