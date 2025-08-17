כיכר השבת
השגריר הישראלי הגיע ארצה

אחרי שפונתה בשל התרעה ביטחונית: עובדי השגרירות יחזרו לאבו דאבי

אחרי שפונו מחשש לפיגועים: עובדי שגרירות ישראל באבו דאבי יחזרו חזרה לעבודה, באיחוד האמירויות | לעובדים נאמר כי החזרה היא בעקבות "שיתוף פעולה ומענה מצד האמירתים״ (בעולם)

איחוד האמירויות (צילום: שאטרסטוק)

הערב (ראשון) דווח כי העובדים הישראלים שפונו משגרירות ישראל באבו דאבי, צפויים לחזור כבר בקרוב למדינה, לאחר שפונו בשל התרעה ביטוחנית - כך דווח בכאן חדשות.

על פי הדיווח, לעובדי השגרירות בישראל נאמר כי "החל ממחר הם יוכלו לחזור לאיחוד האמירויות", בנוסף נאמר לעובדים כי ״בעקבות שיתוף פעולה ומענה מצד האמירתים״.

במקביל, יוסי שלי שגריר ישראל באמירויות, הגיע היום לארץ, לצורך התייעצויות הנוגעות לאבטחת עובדי השגרירות הישראלית ומספר עניניים נוספים.

אמש דיווחנו, כי שגריר ישראל באיחוד האמירויות הערביות יוסי שלי הסיר מחשבונו ברשת החברתית X את תמונתו עטור בתפילין, אותה פרסם בערב שבת. זאת ברקע ביקורת נגדו מצד גורמי ביטחון שהאשימו אותו כי מדובר בעבירה חמורה על נהלי הביטחון.

בתמונה נראה השגריר הישראלי עם טיפה לבנה ועטור בתפילין. הוא פרסם את התמונה ביום שישי וכתב: "היום באבו דאבי, יש לי הזכות להתפלל לשובם בשלום של כל החטופים, לשלומם של חיילנו האמיצים ולשלום וביטחון ברחבי האזור כולו".

