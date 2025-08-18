ברחובות עזה שוררת תחושת המתנה דרוכה לקראת הרחבת התמרון של צה"ל.

בעוד ישראל מתכוננת להשמיד את קיני הטרור האחרונים של חמאס, בעזה חוששים מהצעד הבא, ומי שעיניו בראשו מנסה להקדים ולברוח בזמן.

רבים מהעזתים מבינים שהשעות הקרובות עלולות להביא עימן את המתקפה הישראלית, שנועדה למחוק את שאריות כוחו של חמאס ברצועה.

על רקע השקט הכבד, ב'רויטרס' ציטטו עדויות של תושבים המנסים להיערך לקראת המתקפה.

איש עסקים מקומי, שהתראיין לאתר החדשות הבינלאומי תיאר את המצב כתחושה של גזר דין מוות.

"אנשי העיר עזה הם כמו מישהו שקיבל גזר דין מוות וממתין להוצאה להורג", הוא אומר, ומספר כיצד הוא נאלץ לדאוג לפינוי משפחתו. "אני מעביר את ההורים והמשפחה שלי לדרום היום או מחר. אני לא יכול להסתכן באובדן אף אחד מהם אם תהיה פלישה מפתיעה".

תושב אחר תיאר ש"האוהלים הקיימים שבהם אנשים גרים התבלו, והם לא יכלו להגן על אנשים מפני מי גשמים. אין אוהלים חדשים בעזה בגלל ההגבלות על סיוע במעברי הגבול".

יצוין שישראל התחייבה בימים האחרונים לספק אוהלים לאויבים תושבי עזה, לצורך מעברם דרומה.

העזתי תיאר שמשפחות רבות לא מחכות להוראות רשמיות אלא פועלות על דעת עצמן. "יש אנשים שלמדו מניסיון קודם, והם לא רוצים להיות מופתעים. בנוסף, יש כאלה שחושבים שעדיף לעבור מוקדם יותר כדי למצוא מקום".

לבינתיים, בישראל מתכננים את הצעדים הבאים, בתקווה שאלו ישימו סוף אחת ולתמיד לשלטון חמאס ברצועה, במקום להמשיך בתמרוני כניסות ויציאות חסרות תוחלת.