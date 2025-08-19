יומיים חלפו מאז הטרגדיה הימית בסוקוטו שבצפון-מערב ניגריה, והמאבק על איתור הנעדרים עדיין נמשך. מדובר בסירה שהובילה קרוב לחמישים בני אדם – נשים, ילדים ואף אופנועים – בדרכם לשוק השבועי בעיר גורוניו, מרכז מסחר חיוני לאזור כולו. באמצע המסע התהפכה הסירה והמטען כולו צנח למים.

כוחות ההצלה שהגיעו לזירה הצליחו למשות 25 נוסעים בחיים, אולם גורלם של יתר 25 הנוסעים אינו ידוע. בהודעה רשמית של סוכנות החירום הלאומית נמסר כי מי שטרם אותר נחשב כהרוג, אף כי נכון לבוקר של יום שלישי לא נמצאה אף גופה.

גורמי החילוץ מתארים תנאי שטח קשים במיוחד. זרמים חזקים שמקורם בסכר סמוך גורמים למים להיות סוערים ומגבילים מאוד את אפשרות הצלילה. "הזרמים פשוט סוחפים הכל, זה מקשה מאוד על הצוללנים," הסביר ראש המועצה המקומית שהגיע בעצמו לאזור האסון כדי לעקוב מקרוב אחר המאמצים.

האסון האחרון מצטרף לשורה ארוכה של תאונות ימיות במדינה. בעונת הגשמים מתרבים מקרי טביעה כתוצאה משיט לא מוסדר, כלי שיט ישנים ולעיתים קרובות עמוסים מעבר לכל תקן. הרשויות מציינות כי אחת הסיבות המרכזיות להישענות על שיט כתחבורה יומיומית היא מצב הכבישים הירוד. תושבים רבים מעדיפים את הנהרות והאגמים כדרך קלה וזולה להגיע לשווקים, גם במחיר של סיכון ממשי לחייהם.