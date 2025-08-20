כיכר השבת
היסטוריה אסטרונומית: כוכב גוסס תועד משתנה במשך 130 שנה

חוקרים מבריטניה והונג קונג הצליחו לעקוב אחר תהליך נדיר בעוצמתו - שינוי טמפרטורה והארה של כוכב גוסס בלב הערפילית IC418, המכונה "ערפילית הספירוגרף" | לראשונה אי־פעם נמדדה ההשתנות של כוכב טיפוסי בקצב מהיר כל כך - גם באופן שמערער את המודלים התיאורטיים הקיימים על חיי הכוכבים | הממצאים, שנמשכו על פני יותר ממאה של תצפיות - מאז עידן הוויקטוריאנים ועד טכנולוגיות CCD עכשוויות - מציבים אתגר לאסטרונומים: כיצד ייתכן שכוכב קטן יחסית משנה את פניו בזמן כה קצר, אך לא לפי החיזויים הידועים (בעולם)

הכוכב כפי שנצפה דרך טלסקופ חלל של נאס"א (צילום: נאס"א)

צוות חוקרים בינלאומי בראשות פרופ’ אלברט זיילסטרה מאוניברסיטת מנצ’סטר ופרופ’ קוונטין פארקר מאוניברסיטת הונג קונג, חשף כי לב הערפילית IC418, המרוחקת כ־4,000 שנות אור ומשתייך לקבוצת כוכבים בשם 'קבוצת ארנבת', עבר שינוי דרמטי שניתן למדידה ישירה לאורך 130 שנה - פרק זמן הנחשב "מיידי" במונחים אסטרונומיים.

מאז סוף המאה ה־19 נצפה כי קרינת החמצן הירקרקה, האופיינית לערפילית, התעצמה פי 2.5. ניתוח הנתונים מלמד כי הטמפרטורה של הכוכב המרכזי עלתה בכ־3,000 מעלות צלזיוס, בקצב של מעל אלף מעלות כל 40 שנה.

האירוע הנוכחי נחשב לשיא כפול: גם נקודת השינוי הארוכה ביותר שתועדה אי־פעם בערפילית פלנטרית, וגם קצב ההתחממות המהיר ביותר שנמדד ישירות בכוכב מסוג זה. עם זאת, יש כאן פרדוקס מדעי: קצב ההתחממות מהיר מהצפוי, אך כלל התפתחות איטית יותר מהמודלים התיאורטיים המקובלים.

לדברי החוקרים, הפער הזה מחייב בחינה מחודשת של אחת השאלות היסודיות ביותר באסטרונומיה - אילו כוכבים יוצרים פחמן בעת מותם, חומר הנחוץ לקיום החיים כפי שאנו מכירים.

פרופ’ פארקר סיכם: "זו הזדמנות נדירה לצפות בשינוי מיידי בנוף השמיים. לרוב איננו שמים לב, אך הם משתנים מהר משחשבנו. עבור הערפילית הזו, די בחיי אדם כדי למדוד את השינוי".

