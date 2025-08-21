כיכר השבת
חיבוקים חמים ויחס הורי | חוקרים מצאו אצל עטלפי הענק הקטלניים צד רך ומפתיע

מחקר חדש מגנאקסטה, קוסטה ריקה, מגלה כי עטלף הספקטרלי - העטלף הטורף הגדול בעולם - אינו בהכרח יצור בודד כפי שסברו עד כה. מצלמות חושפות חיבוקים מכונפים, חלוקת מזון וטיפול הורי הדדי (בעולם)

עטלפי הספקטרל בזמן 'חיבוק מכונף' (צילום: Marisa Tietge, CC-BY 4.0)

מחקר שפורסם ב־PLOS One חושף לראשונה הצצה נדירה לחייהם החברתיים של עטלפי הספקטרל, הידועים גם כעטלפי פיצורניקס, טורפי־על מרשימים הניזונים מציפורים, יונקים קטנים ואף עטלפים אחרים. החוקרת מריסה טיטגה מהמוזיאון לתולדות הטבע בברלין ועמיתיה הציבו מצלמות אינפרה־אדום בעץ חלול בקוסטה ריקה - וזכו לתעד למעלה מ־500 סרטונים לאורך שלושה חודשי מחקר. הממצאים מפריכים את התפיסה הרווחת כי מדובר ביצורים מבודדים.

הצילומים חושפים התנהגות חברתית מגוונת: עטלפים מקבלים בברכה את בני משפחתם ב"חיבוק מכונף" בשובם אל קן הלינה; בני המשפחה ישנים כשהם כרוכים יחד בצורת "כדור קונכייה" צמוד ומחמם; ואף נצפו מקרים של שיתוף מזון יזום, כאשר בוגרים מעבירים את טרפם לצעירים. התנהגות זו מהווה מנגנון חשוב ללמידה - הצעירים מתנסים באכילה ובטיפול בטרף עוד לפני היציאה לציד עצמאי.

למרבה ההפתעה, הן הזכר והן הנקבה הבוגרים חולקים באחריות ההורית, תופעה חריגה יחסית בקרב יונקים בכלל ועטלפים בפרט. החוקרים אף הבחינו ביציאה ובחזרה מתואמות של בני הזוג, רמז לכך שהם משתפים פעולה גם במהלך הציד.

הממצאים שופכים אור חדש על ההתפתחות החברתית של עטלפים ומעלים השערה כי קשרים זוגיים ומשפחתיים הדוקים הם מרכיב חיוני בהצלחת מין זה. פרופ’ ג’רלד קרטר מאוניברסיטת פרינסטון הדגיש כי "חיים קבוצתיים מונוגמיים בקרב יונקים – ובפרט טורפים – הם נדירים ביותר".

החוקרים מסכמים כי עטלפי הספקטרל אינם עוד סמל ל"אורח חיים בודד וקשוח", אלא מין שמראה כיצד גם טורף־על עשוי לשרוד דווקא בזכות חמלה, חיבה ושיתוף פעולה משפחתי.

