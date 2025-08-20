כיכר השבת
חזקם ועודדם

"אין ייאוש": האדמו"ר מבאבוב בהתוועדות נדירה עם תלמידיו בהרי הקאנטרי

האדמו"ר מבאבוב ערך התוועדות מרגשת וייחודית עם תלמידי שיעור ד' ומעלה בהרי הקאנטרי | במהלך המסיבה, חיזק הרבי את התלמידים בדברי אמונה ועידוד | צפו בתיעוד (חסידים - עולם הישיבות)

האדמו"ר מבאבוב במסיבת מלווה מלכה עם תלמידיו (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

תלמידי שיעור ד' ומעלה בחצה"ק באבוב, זכו במוצאי שבת קודש האחרון לאירוע יוצא דופן בנוף ההרים הפסטורלי של הרי הקאנטרי בארה"ב, כאשר רגעים של התרוממות רוח עילאית נרשמו בהתוועדות מרגשת במיוחד. עת התוועדו יחדיו עם מורם ורבם האדמו"ר מבאבוב, לשעות נעלות של קדושה ורוחניות, במסיבת מלווה מלכה ייחודית עבורם.

במהלך סעודת מלווה מלכה, הרחיב הרבי בנועם שיח על אתגרי הרוח של הדור, וחיזק את לב הבחורים בדברי אמונה וביטחון, והפיח בהם רוח חיים להמשך דרכם.

כן עודד הרבי את התלמידים שלא ליפול לרשת הייאוש. הוא הבהיר כי גם ברגעים של קושי, של ירידה או של התמודדות, האמונה והתורה הם העוגן האמיתי, וכי אין ייאוש בעולם כלל.

בסיום המסיבה, התפשטו רגשות של שמחה ואופטימיות בחדר. הבחורים, שחשו התעלות מיוחדת, קמו בבת אחת לפצוח במחול נלהב. הריקודים, שהיו מלאי כיסופים ושמחת הנפש, ביטאו את הקשר העמוק שבין התלמידים לרבם המעודדם תמידין כסדרן.

בסיום המסיבה עברו התלמידים לפני הקודש להתברך בכל מילי דמיטב.

