המלחמה האנטישמית נגד ישראל, מתרחשת לא רק ביריקות, מכות והשפלות כנגד יהודים, אלא גם בזירה התקשורתית והרשתות החברתית, שם מתקיימת הסתה חסרת תקדים כנגד ישראל ויהודי העולם, שר החוץ גדעון סער מתכוון להילחם בכך והציג הבוקר (חמישי) את תוכניתו.

על פי התוכנית, עד סוף חודש דצמבר צפויות להגיע לארץ כ־400 משלחות ובהן למעלה מ-5,000 (!) משתתפים שיסייעו להפצת הנרטיב הישראלי בתקשורת הבינלאומית ובקהלים בינלאומיים.

המשלחות כוללות מגוון רחב של משתתפים בהם אנשי ממשל ונבחרי ציבור, עיתונאים ומשפיענים, אנשי אקדמיה, משפט, דת, תרבות וספורט. לשם ההשוואה עד כה בשנה ממוצעת משרד החוץ הביא לישראל 25 משלחות בלבד.

ההחלטה על ׳ריכוז מאמץ׳ במשלחות - בהשקעה של כ-135 מיליון ש״ח - מגיעה אחרי מחקרים שהעלו את האפקטיביות של הכלי במלחמת התודעה - הבאת מכפילי דעת קהל לישראל, שמפיצים אחרי ביקורם ישראל ברשתות החברתיות ובציבורים בהם הם פעילים, את הנרטיב הישראלי. דוגמא בולטת לכך היתה ביקורה של קייטלין ג׳נר שהובאה לישראל במהלך מבצע ״עם כלביא״ ופרסומיה מישראל זכו לחשיפה של מיליוני בני אדם.

במסגרת מבצע ההסברה המיוחד, לכל משלחת נתפרת ״חליפה ייחודית״ של תכנית ביקור המותאמת לאופי המשתתפים ותחום עיסוקם. הביקורים צפויים לכלול סיורים בדרום וביישובי העוטף, מפגשים עם ניצולי טבח 7 באוקטובר, הקרנת סרטון הזוועות, ביקורים בירושלים ובצפון, ופגישות עם אישים בכירים.

לדוגמה: משלחת של בכירי תקשורת אמריקאיים שביקרה בישראל באמצע אוגוסט. המשלחת נפגשה עם רה״מ ושר החוץ, סיירה בדרום ובצפון במסוקים, פגשה שורדי שבי ובני משפחות של קורבנות נובה. חברי המשלחת כבר פרסמו עשרות רבות של כתבות ושידורים מישראל ועל הביקור בה.

משלחת מנהיגים ביפרטיזנית מארצות הברית שתכלול 250 מחוקקים מדינתיים – תגיע לישראל באמצע ספטמבר ותכלול חמישה מחוקקים - רפובליקניים ודמוקרטיים - מכל מדינה בארה״ב. המיזם, תחת הכותרת 50states-1Israel, שם לעצמו למטרה לחבר את ההנהגה העתידית של ארה״ב לנרטיב הישראלי, ולחזק את הערכים המשותפים והברית האסטרטגית ארוכת השנים בין שתי המדינות.

משלחת ענק של 1,000 פסטורים ומנהיגי דת שתגיע לישראל בתחילת דצמבר מארבעה יעדים שונים בארה״ב.

משלחת מגרמניה בה ישתתפו לא פחות מ- 160 נציגים שונים מ-16 הלנדרים (מחוזות פדרליים) של גרמניה, תגיע לישראל באמצע נובמבר כחלק מהענקת הקשרים ובסימן לציון 60 שנים לכינון היחסים ישראל - גרמניה.

משלחות נוספות:

משלחות עיתונאים שמכסים את המזרח התיכון מאירופה, אסיה, אפריקה ואמריקה הלטינית שמגיעות עתה כמעט מדי שבוע לישראל;

משלחת של אנשי רכש טלוויזיוני מכל העולם שיוצגו בפניהם תכנים ישראלים להקרנה ברשתות טלוויזיה זרות, שתגיע לישראל בחודש נובמבר;

משלחת סטודנטים מכפילי כוח בהסברה שפעילים בקמפוסים אמריקאיים, שתגיע לישראל בחודש אוקטובר;

משלחת מנהיגי עמים ראשוניים-ילידיים (Indigenous) מקנדה, שתגיע לישראל בחודש נובמבר;

משלחת גולים איראניים שהגיעו לישראל להדגשת המאבק המשותף נגד משטר הטרור האיראני בחודש אפריל.

הנ״ל רק מקצת מהפרויקטים מתוך שורה ארוכה מאוד של משלחות ומשפיענים מרחבי העולם, שהיריעה קצרה מלהכיל.

במקביל, משרד החוץ פועל בעוד מגוון רחב של אמצעים וכלים כדי להציג לעולם את האמת אודות ישראל.