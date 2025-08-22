צרפת: 150 ילדים ישראלים סורבו להיכנס לפארק; מנהל המקום נעצר

אירוע חמור בצרפת: קבוצה מאורגנת של כ-150 ילדים ונערים מישראל, בגילאי 8 עד 16, שהגיעה ביום חמישי לפארק אתגרי בעיירה פורטה-פוימוראנס שבחבל אוקסיטניה, סמוך לגבול ספרד, נתקלה בסירוב מפתיע. מנהל הפארק הודיע למדריכי הקבוצה כי לא יאפשר את כניסתם בטענה שזה "נוגד את אמונתו האישית".

הקבוצה, שתיאמה מראש את ביקורה ואף רכשה כרטיסים מבעוד מועד, נותרה מחוץ לשערי הפארק.

בעקבות תלונות מנהלי הקבוצה נעצר מנהל הפארק, בן 52, על ידי המשטרה המקומית, ונפתחה נגדו חקירה פלילית בחשד לאפליה על רקע דתי.

על פי משרד התובע הכללי בצרפת, העונש המרבי בגין עבירה זו עומד על עד שלוש שנות מאסר.

לפי הדיווח בעיתון הצרפתי "לה פיגארו", מדובר בפארק אתגרי עם מתקני אומגה ומסלולי פעלולים, שהאירוע בו עורר הדים נרחבים. בהודעת הפרקליטות האזורית נמסר כי המנהל אינו מוכר למערכת המשפט, אולם "המעשה חמור והחקירה מתנהלת ברצינות רבה".

בעקבות הסירוב נאלצה הקבוצה לשנות את מסלול הטיול ולנסוע בשיירה של שלושה אוטובוסים לאתר חלופי בצרפת, שם התקבלו הילדים בליווי אבטחה כבדה. גורמים במערכת המשפט הצרפתית מסרו לסוכנות הידיעות AFP כי הצעד ננקט מחשש לאירועים נוספים לאחר פרסום המקרה.

האירוע משתלב במגמת עלייה בדיווחים על גילויי אנטישמיות באירופה. רק לפני חודש דווח על קבוצה של 52 ילדים יהודים מצרפת שהורדו מטיסה של חברת תעופה ספרדית לאחר שנשמעו מדברים בעברית, כשבמהלך המקרה נעצרה המדריכה שלהם באלימות.