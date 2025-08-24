כיכר השבת
ירה לעצמו ברגל

שר החוץ ההולנדי התפטר בגלל ישראל; חמאס בירך - סער מיהר להגיב

לאחר התפטרותו אמש של שר החוץ ההולנדי ברקע "אוזלת ידה של הולנד" לטענתו להטיל סנקציות על ישראל, היום בירך חמאס על ההתפטרות | שר החוץ סער ניצל את ההזדמנות ומיהר להגיב (מדיני) 

שר החוץ ההולנדי לשעבר (שאטרסטוק)

אמש, (שבת), התפטר מתפקידו שר החוץ ההולנדי במחאה על המשך היחסים הדיפלומטיים בין ישראל להולנד.

שר החוץ של הולנד קאספר ולדקמפ ביקש להטיל סנקציות על ישראל, אולם המחלוקות בממשלה מנעו את המהלך, מה שאילץ אותו להתפטר מתפקידו.

היום (ראשון), בירך על התפטרותו של ולדקמפ וכתב: "אנו משבחים את עמדתו האמיצה והמוסרית של שר החוץ ההולנדי, שהתפטר יחד עם מספר שרים לאחר ששותפיו לקואליציה סירבו להטיל סנקציות חדשות על הישות הציונית. עמדה עקרונית זו של השרים המתפטרים מגלמת ערכים הומניטריים, מאשררת מחויבות ליסודות המשפט הבינלאומי ושולחת מסר חזק על הצורך לפעול כדי לעצור את התוקפנות הפשיסטית נגד אזרחים חפים מפשע."

שר החוץ הישראלי מיהר לנצל את ההזדמנות כדי להוכיח את הקשר המוסרי בין תומכי הסנקציות על ישראל - לחמאס עצמו.

"חמאס משבחת את שר החוץ ההולנדי הפורש קספר ולדקמפ, יוזם הסנקציות נגד ישראל באיחוד האירופי. ממש כפי ששיבחה את מקרון ושותפיו על ההכרה ב״מדינה פלסטינית״ - מהלך אותו סיווגה כ״פירות ה-7 באוקטובר"', כתב סער. לדבריו, "על אירופה לבחור: ישראל או חמאס. כל מהלך נגד ישראל משרת במישרין את הציר הג׳יהאדיסטי במזה״ת."

גם חירט וילדרס, תומך ישראל שעזב את הממשלה והותיר אותה ללא רוב הגיב לברכת חמאס וכתב: "חמאס משבח את קספר ולדקמפ ואת שאר שרי המועצה הלאומית לביטחון לאומי שהתפטרו..."

1
שיתפטרו כל האנטישמים !!!!!!
צדיק המסיכות

