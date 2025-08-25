שר התחבורה והתשתיות של טורקיה, עבדולקאדיר אורלוגלו, הפך לכוכב רשת לא בכוונה כשפרסם סרטון שבו הוא טס בכביש המהיר במהירות 225 קמ"ש – כמעט כפול מהמותר – והותיר את הצופים המומים.

הסרטון, שהוקלט בליווי מוזיקה עממית וציטוטים מנאום נשיא ארדואן המשבח את התשתיות הממשלתיות, הציג את מד המהירות מטפס במהירות ואת רכבו חולף על פני נהגים אחרים בנתיב המהיר בכביש אנקרה–ניגדה.

התגובות ברשתות החברתיות לא איחרו לבוא, כשהכותבים מתלוננים על העבירה שביצע השר לעיני כל. רבים במקביל תקפו את השר על חוסר האחריות מצד האיש שאמור להוות דוגמא אישית לאזרחות ראויה.

משטרת התנועה לא נשארה חייבת והטילה עליו קנס של 9,267 לירה (כ-280 דולר) על העבירה, שהתרחשה כ-50 ק"מ מחוץ לאנקרה. אורלוגלו, שנאלץ להתמודד עם הביקורת הציבורית, פרסם תמונה של הקנס ברשת החברתית X וכתב: "מתנצל בפני עמנו".

מגבלת המהירות בכבישים המהירים בטורקיה היא 140 קמ"ש בלבד. לפי נתונים רשמיים, רק בשנה שעברה נהרגו 6,351 בני אדם בכמעט 1.5 מיליון תאונות דרכים – עובדה שמדגישה עד כמה מסוכנת הייתה ההרפתקה של השר.