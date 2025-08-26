ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבנזי, הודיע הלילה (בין שני לשלישי) על החלטתו לגרש את שגריר איראן וזה בעקבות מודיעין שהגיע לידי סוכנות הביון האוסטרלית וקבע כי טהרן היא זו שעומדת מאחורי מתקפות אנטישמיות נגד הקהילה היהודית במדינה.

מחקירת סוכנויות הביון עולה כי איראן עומדת מאחורי לפחות שני אירועים אנטישמיים נגד הקהילה היהודית במדינה. כמו כן, אוסטרליה צפויה להכריז על משמרות המהפכה כעל ארגון טרור.

יצוין כי ראש הממשלה אלבנזי הודיע גם על השעיית פעילות שגרירות אוסטרליה בטהרן והדגיש כי הדיפלומטים האוסטרלים שוהים במדינה שלישית.

לדברי ראש ממשלת אוסטרליה: "ארגון הביון אסף מספיק מודיעין אמין כדי להגיע למסקנה מטרידה מאוד. ממשלת איראן הורתה על לפחות שתיים מהתקיפות הללו. איראן ניסתה להסוות את מעורבותה, אך אנו מעריכים שהיא עומדת מאחורי זה".

יצוין כי אוסטרליה הפכה למדינה בה התרחשו מספר האירועים האנטישמיים הגבוה ביותר ובין היתר הוצתו מספר בתי כנסת במדינה.

אלבניזי אמר במהלך תדרוך לעיתונאים: "אלה היו מעשי תוקפנות יוצאי דופן ומסוכנים שאורגנו על ידי מדינה זרה על אדמת אוסטרליה". לדבריו: "אלה היו ניסיונות לערער את הלכידות החברתית ולזרוע פילוג בקהילה שלנו. זה בלתי מתקבל על הדעת, והממשלה האוסטרלית נוקטת צעדים חזקים ונחרצים בתגובה".