כמעט האחרונה | גרמניה הודיעה היום: לא נצטרף ליוזמת ההכרה במדינת פלסטין

אחרי הצונאמי המדיני של הכרות במדינת פלסטין ביוזמתו של הנשיא מקרון, היום הודיע הקנצלר מרץ כי גרמניה לא תצטרף להכרה במדינת פלסטין (בעולם) 

פרידריך מרץ (צילום: shuterstock)

אחרי הצונאמי המדיני בהכרה כמעט כלל עולמית במדינת פלסטין ביוזמת נשיא צרפת מקרון, היום (שלישי) הודיע הקנצלר הגרמני כי ארצו לא תצטרף למהלך.

קנצלר גרמניה הבהיר היום כי גרמניה אינה מתכוונת להצטרף ליוזמה הצרפתית ומדינות מערביות להכיר במדינה פלסטינית במסגרת ההצבעה הצפויה בעצרת הכללית של האו"ם בחודש הבא.

הדברים נאמרו במסיבת עיתונאים משותפת עם ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, שהכריז בחודש שעבר על כוונתו להוביל את קנדה להכרה רשמית בפלסטין במהלך העצרת. יוזמתו של קרני מצטרפת להצהרות דומות שהשמיעו לאחרונה גם בריטניה וצרפת.

מרץ ציין כי עמדתה של ממשלתו אינה משתנה לנוכח ההתפתחויות האחרונות. לדבריו, "העמדה של הממשלה הפדרלית ברורה. בכל הנוגע להכרה במדינה פלסטינית - איננו רואים שהדרישות מתקיימות. קנדה מודעת לכך היטב, וגרמניה לא תצטרף למהלך".

כזכור, לאחרונה אמר שר החוץ הגרמני כי עמדת גרמניה היא שהכרה במדינה פלסטינית צריכה לבוא רק בסיום משא ומתן מדיני.

עם זאת, בדבריו דאז רמז שר החוץ לשינוי מסוים במדיניותה של גרמניה, כשאמר ש"התהליך לקראת הכרה במדינת פלסטין חייב להתחיל כבר עכשיו", והוסיף כי "גם גרמניה לא תוכל להישאר אדישה למהלכים חד-צדדיים".

בניגוד למדינות אחרות שהתחייבו להכיר באופן חד-צדדי, שר החוץ הגרמני הבהיר שאין כוונה להכיר בפלסטין ללא משא ומתן מדיני קודם, היום, הבהיר זאת שוב הקנצלר בקולו.

