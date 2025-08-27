מפלגת רפורם בבריטניה בראשות איש הימין וחבר הפרלמנט נייג'ל פאראג' הציגה תכנית מקיפה לגירוש המוני של מהגרים, שעוררה סערה פוליטית רחבה.

מנהיג המפלגה נייג'ל פאראג' הצהיר כי בכוונתו להרחיק עד 600 אלף מהגרים בתוך חמש שנים אם מפלגתו תעלה לשלטון. לדבריו, "הדרך היחידה לעצור את סירות המהגרים בנתיב התעלה היא על ידי מעצר וגירוש מוחלט של כל מי שמגיע בדרך הזו". הוא הוסיף: "אם נעשה זאת, הסירות יפסיקו להגיע בתוך ימים, כי לא תהיה שום סיבה לנסות".

התכנית, שכונתה "מבצע השבת הצדק", מבוססת על הקמת מתקני כליאה במקומות מרוחקים, שימוש בבסיסי חיל אוויר נטושים, והחזרת מהגרים לארצות מוצאם כגון אפגניסטן ואריתריאה, אם ייחתם עמם הסכם. המפלגה מתכננת להגדיל את טיסות הגירוש לחמש ביום ולבנות מרכזי מעצר ל-24 אלף איש בתוך שנה וחצי. לפי ההצעה, מהגרים יוכלו לבחור לעזוב מרצון ולקבל 2,500 ליש"ט בתמורה.

יו"ר המפלגה טען כי "מעל 650 אלף מבוגרים" נמצאים בבריטניה ללא אישור חוקי, וניתן לגרשם "במהירות וביעילות". "אנחנו תחת פלישה", הצהיר בדרמטיות המחוקק הבריטי.

כאשר נשאל במסיבת העיתונאים אם מציאותי להרחיק חצי מיליון עד 600 אלף אנשים בפרלמנט הראשון של ממשלת רפורם, השיב: "טוטאלי, כן". עם זאת הודה כי המספרים מבוססים על ניסיון "לספור את הבלתי ניתן לספירה". פאראג' עצמו הוסיף כי יידרש גם "תרגיל של שכל ישר" ביישום המדיניות.

החוק המרכזי שבתכנית ייקרא "חוק ההגירה הבלתי חוקית (גירוש המוני)" ויטיל חובה חוקית על שר הפנים להרחיק מהגרים לא חוקיים, תוך שלילת אפשרות לשוב לבריטניה לעולם. החוק גם יבטל אמנות בינלאומיות דוגמת אמנת הפליטים של 1951, שמגבילה החזרת פליטים למדינות מסוכנות. בנוסף, רפורם מתחייבת לפרוש מהאמנה האירופית לזכויות האדם ולהחליף את חוק זכויות האדם בחוק חדש שיחול רק על אזרחים ותושבים חוקיים.

העלות הכוללת של המהלך מוערכת ב-10 מיליארד ליש"ט לאורך חמש שנים, אך רפורם טוענת כי תכנית כזו תחסוך למדינה כסף שמושקע כיום במלונות מבקשי מקלט. המפלגה גם מתכננת לשלם למדינות זרות, ובהן אפגניסטן, כדי שיקלטו מהגרים בחזרה, ואף שוקלת להשתמש בטריטוריות בריטיות מעבר לים כמו אי אסקנשן כפתרון גיבוי.

התגובות לא איחרו לבוא. יו"ר מפלגת הלייבור, אלי ריבס, מתחה ביקורת חריפה: "היום לא קיבלנו אף אחד מהדברים שהובטחו - לא מסמך מדיניות מלא, לא ציר זמן מפורט ולא מטרות ברורות. נייג'ל פאראג' לא יודע לומר היכן יוקמו מתקני הכליאה, מה יעלה בגורל נשים וילדים, ואיך ישכנע משטרים עוינים כמו איראן לקבל אנשים בחזרה".

במפלגה השמרנית טענו כי רפורם "מחממת מחדש" הצעות שהוצגו כבר קודם. השר בממשלת הצללים כריס פילפ אמר: "אנחנו כבר הגשנו הצעת חוק לגירוש, שמסבירה כיצד נבטל את חוק זכויות האדם בכל ענייני ההגירה ונגרש כל מהגר לא חוקי עם הגעתו. חודשים אחר כך, רפורם לא עשתה את העבודה הנדרשת והעתיקה את הרעיונות שלנו".

גם הליברלים-דמוקרטים דחו את ההצעה. סגנית יו"ר המפלגה, דייזי קופר, טענה: "הרעיון שרפורם תמציא יש מאין מקומות חדשים לכלוא בהם אנשים ולגרש אותם, מבלי לדעת לאן בדיוק, זה לזלזל באינטליגנציה של הציבור".

ברקע, נתוני הממשלה מלמדים כי השנה חצו את התעלה בסירות קטנות 28,288 בני אדם -עלייה של 46 אחוז לעומת התקופה המקבילה אשתקד - וכי הוגשו 111 אלף בקשות מקלט בשנה האחרונה.