כחודשיים לאחר סיום מלחמת "עם כלביא" באיראן, הודיעו היום (רביעי) ראשי הממשל בטהרן כי פקחי הסוכנות לאנרגיה אטומית יחזרו לפקח על מתקני הגרעין במדינה, זאת לאחר ההחלטה בימי המלחמה - לנתק את הקשרים עם סוכנות סבא"א.

על פי הדיווחים במדינה, הידיעה עשתה רעש ועוררה ביקורת, בממשל האיראני הגיבו וטענו כי הפקחים יורשו לבקר רק בתחנות הגרעין בבושהר ובמחקר גרעיני בטהראן במרכז המדינה. בנוסף הדגישו בטהרן כי הפקחים לא יורשו להגיע למתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואספהאן, המקומות בהם ארה"ב וישראל ביצעו תקיפות במהלך הלחימה האחרונה.

גם בפרלמנט האיראני ביקרו את ההחלטה של נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, וטענו כי ניתוק הקשרים עם סבא"א מהווה הפרה חוקית, בשל הפרת הסכם הגרעין שנחתם בשנת 2015, ובשל החשש הכבד מהחלטות של מדינות ברחבי העולם - להטיל סנקציות על טהרן בשל ההחלטה האחרונה.

הבוקר דיווחנו כי בשבועות האחרונים תוגברה האבטחה סביב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי בעקבות איום מאיראן, כך דווח הלילה (רביעי) ב"וול סטריט ג'ורנל" מפי גורמים המעורים בנושא.

על פי הדיווח, מסוף חודש יוני קיבל גרוסי הגנה ביטחונית מיחידת "קוברה" האוסטרית. יחידה זו מתמחה בהתמודדות עם האיומים החמורים ביותר ומגינה על אישי ציבור בכירים, כולל הקנצלר האוסטרי. במקרים של איומים קונקרטיים, היחידה פורסת שוטרים חמושים ברובי מקלע ורכבים חסיני כדורים.

על פי גורמים הקרובים אליו, גרוסי אמר בימים האחרונים שההגנה הקבועה שינתה לחלוטין את שגרת חייו, ושהוא הוזהר לקחת את האיום ב"רצינות מרבית".

גורם נוסף אמר כי הרשויות האוסטריות פעלו על בסיס מידע מודיעיני המתאר איום ספציפי על גרוסי מצד אנשים הקשורים לאיראן. גורם אחר אישר שהאיום נחשב כמגיע מאיראן ונתפס ברצינות. דובר הסוכנות פרדריק דאהל אישר את מתן ההגנה אך סירב לפרט את מקור האיום.