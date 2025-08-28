לילה קשה בקייב: עשרה נהרגו ועשרות פצועים במתקפת ענק של רוסיה

לילה טראגי עבר על העיר קייב, לאחר שעשרה תושבים נהרגו במתקפת כטב"מים וטילים רוסית על העיר.

על פי הרשויות המקומיות, 38 בני אדם נוספים נפצעו ופגיעות קשות נרשמו במבנים רבים בשבעה אזורים שונים בבירה האוקראינית. צוותי הצלה ומשטרה עבדו לאורך כל הלילה כדי לחלץ לכודים, לכבות שריפות ולפנות הריסות, כשבין ההרוגים גם ילד קטן.

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי גינה בחריפות את המתקפה וטען כי מדובר בהוכחה נוספת למדיניותה של מוסקבה. "רוסיה בוחרת בטילים במקום בשולחן המשא ומתן", כתב בחשבון ה־X שלו. "היא בוחרת להמשיך להרוג במקום לעצור את המלחמה". זלנסקי קרא למדינות המערב להטיל חבילת סנקציות חדשה נגד הקרמלין, והדגיש כי ההתקפות מתרחשות דווקא בשעה שמתקיימים מאמצים בינלאומיים בהובלת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להביא לסיום הלחימה.

לפי חיל האוויר האוקראיני, רוסיה שיגרה בלילה אחד 598 כטב"מים ו־31 טילים לעבר יעדים שונים ברחבי אוקראינה. ההגנה האווירית הצליחה ליירט 563 כטב"מים ו־26 טילים, אך חלק מהשיגורים פגעו ישירות במבנים. לפחות ב-13 אתרים נרשמו פגיעות ישירות, וב-26 מוקדים נפלו שברי תחמושת. "סגנון התקיפות הרוסיות חוזר על עצמו - שילוב של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים מכיוונים שונים, כשהמטרה היא בנייני מגורים רגילים", אמר טימור טקצ'נקו, מפקד המינהל הצבאי של קייב.

בין המבנים שניזוקו נמנים כמה בנייני מגורים רבי-קומות, ובפרבר הדרום־מזרחי דרניצקי דווח על קריסת חלקים מבניין בן חמש קומות. צוותי הצלה ממשיכים לחפש אחר לכודים בין ההריסות, בעוד צוותים אחרים מטפלים ביותר מ־20 מוקדי פגיעה שונים ברחבי הבירה.

במשרד ההגנה במוסקבה הציגו תמונה הפוכה וטענו כי מערכות ההגנה האווירית הרוסיות יירטו והשמידו 102 כטב"מים אוקראיניים שנשלחו נגד שבעה מחוזות ברוסיה. במקביל, מפקד יחידת המל"טים האוקראינית מסר כי במסגרת התקפות הלילה פגעו כוחותיו בבתי זיקוק לנפט במחוזות אפיפסקי וקויבישבסקי.