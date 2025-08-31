בעוד כחודשיים יחול שינוי דרמטי בענף התעופה עבור הנוסע החרדי, כאשר ענקית הלואו-קוסט Ryanair, המשמשת נוסעים חרדים רבים לאירופה, תחדל להשתמש בכרטיסי עלייה למטוס מודפסי ותעבור לשימוש בלעדי בכרטיסים דיגיטליים באפליקציית החברה.

המהלך החדש שייכנס לתוקפו ב-3 בנובמבר 2025, מהווה מכה קשה עבור נוסעים רבים מהמגזר החרדי שאינם מחזיקים ב'טלפון חכם', והצעד התקדימי עלול למנוע מהם את האפשרות לטוס עם החברה ברחבי העולם.

על פי הודעת החברה, כל נוסע יידרש להוריד את אפליקציית Ryanair ולבצע את הצ'ק-אין ישירות מהמכשיר הנייד. כרטיס העלייה למטוס יוצג מהאפליקציה בלבד – ולא יהיה עוד ניתן להדפיסו מראש ולהציגו בשדה התעופה.

עוד נמסר כי במקרה והטלפון נהרס או הלך לאיבוד, כל עוד ביצעתם צ'ק-אין מבעוד מועד והכרטיס הדיגיטלי אושר – תוכלו לגשת לעמדת השירות בשדה, שם יסייעו לכם לעלות למטוס בתשלום סימלי.

על פי Ryanair, ביטול ההדפסות צפוי לחסוך מעל 300 טון נייר מדי שנה – ולסייע לה להפוך לחברה ירוקה יותר. בנוסף, הוא תואם את מגמת הדיגיטציה העולמית, שבה רוב חברות התעופה כבר מציעות כרטיסים אלקטרוניים דרך אפליקציה ייעודית.

המהלך של ריינאייר מצטרף למהלכים דומים של חברות תעופה מובילות נוספות. חברות כמו איזיג'ט ו-וויז אייר כבר משתמשות ברובן בכרטיסי עלייה דיגיטליים, וחברת לופטהנזה הגרמנית שוקלת אף היא מעבר מלא לדיגיטציה של כרטיסים בשנים הקרובות. התהליך נועד לשפר את חוויית הנוסע ולקדם יעילות תפעולית וסביבתית.