תוכנית הפוסט - מלחמה של טראמפ עבור עזה, כפי שמתוארת במסמך פנימי שהגיע לידי "וושינגטון פוסט", היא יוזמה מקיפה שנועדה להפוך את הרצועה למעין "ריביירה של המזרח התיכון" תחת שליטה אמריקאית ישירה.

למרות השקט בבית הלבן בנוגע לתוכנית הריביירה של עזה עליה דובר רבות, מתברר שטראמפ עודנו עומד מאחורי הדברים שאמר אך לפני מספר חודשים, כשהציע ליישב את עזה מחדש תחת שליטה אמריקנית.

המסמך, שכולל 38 עמודים, נקרא Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust (GREAT Trust), ומציע פיקוח אמריקאי על עזה לתקופה של לפחות עשר שנים תוך הפיכתה למרכז תעשייתי, טכנולוגי ותיירותי, בדגש על פרויקטים חדשניים עם השקעות פרטיות וציבוריות.

לפי התוכנית, כל תושב הרצועה – שמונה יותר משני מיליון איש – יתבקש לעזוב באופן "וולנטרי". האפשרויות כוללות מעבר למדינה אחרת או מגורים זמניים באזורים מוגבלים ומאובטחים בתוך עזה בזמן השיקום. בעלי קרקעות יקבלו "אסימון דיגיטלי" בתמורה לזכויותיהם, שישמש למימון חיים חדשים או לרכישת דירה באחת משש עד שמונה "ערים חכמות ומודרניות" שייבנו בעזה.

מי שיעזוב יקבל 5,000 דולר במזומן, סיוע לשכר דירה למשך ארבע שנים ושנה של מזון. לפי החישובים, כל עזיבה תחסוך 23,000 דולר לממשל בהשוואה לאחזקת תושבים באזורי הבטחון.

התוכנית מתוכננת להיות ממומנת בעיקר על ידי השקעות פרטיות וציבוריות, ללא צורך במימון ממשלתי ישיר, בניגוד ליוזמות קודמות כמו Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

הפרויקטים כוללים מפעלי רכב חשמלי, מרכזי מידע, בתי מלון, דירות ומתקנים תעשייתיים. ההערכה היא כי השקעה של 100 מיליארד דולר תוכל להניב תשואה כמעט פי ארבעה תוך עשר שנים, עם יצירת הכנסות מתמשכות.

מבחינת שליטה ביטחונית ומנהלית, ישראל תעביר ל־GREAT Trust סמכויות מנהליות בעזה במסגרת הסכם דו-צדדי עם ארצות הברית. השנה הראשונה תמשיך להיות בהשגחת ישראל, בעוד שהביטחון הפנימי ינוהל בהדרגה על ידי קבלנים צבאיים מערביים ואזרחים מקומיים מאומנים, עד להעברת השליטה לרשות פלסטינית "מחודשת ומודרנית" בסיום העשור.

המסמך מתייחס לפיתוח תשתיות רחבות היקף, כולל פינוי שברי בניינים ונפלי פצצות, שיקום רשת החשמל והמים, בניית כבישים מרכזיים ומערך תחבורה חכם, נמל ומסוף תעופה בדרום הרצועה, חיבור ליבשת דרך מצרים וסעודיה, ופרויקט "Gaza Trump Riviera" לחופי הים.

לפי התוכנית, ישראל תישאר עם "זכויות עליונות לביטחונה" במשך השנה הראשונה, בעוד התושבים שייבחרו להישאר או לחזור לאחר השיקום יקבלו אפשרות לדירה חדשה בשטח של כ-1,800 רגל רבוע, בשווי מוערך של 75,000 דולר. התוכנית אינה מתייחסת למדינה פלסטינית עתידית, אך מציעה שהרשות הפלסטינית, אם תתקיים, תצטרף להסכמי אברהם.

מסמך ה-GREAT Trust נחשב רציני יחסית, שכן עיבודו נעשה בשיתוף יזמים ישראליים ואמריקאים, וכן על ידי צוותים של Boston Consulting Group. התוכנית הוצגה במפגשים עם בכירים בבית הלבן, כולל טראמפ, מזכיר המדינה מרקו רוביו, שגריר מיוחד סטיב ויטקוף, ג'ארד קושנר וטוני בלייר. עם זאת, טרם התקבלה החלטה רשמית על יישום, וחלק מהמשתתפים ציינו כי מדובר במיזם "מלא אפשרויות וגמיש", שעדיין יכול להשתנות בהתאם לנסיבות בשטח ובפוליטיקה האזורית.

למרות שיש המפקפקים ברצינותה המעשית, במיוחד לאור התנגדות אפשרית של מדינות ערב וקשיים לוגיסטיים ואבטחתיים, נראה כי טראמפ אכן הכין תוכנית סדורה להשתלטות על עזה ולא מסתפק במילים.

לפי מקורות ששוחחו עם ה'פוסט', טראמפ מתכנן להפוך את עזה למרכז כלכלי ותיירותי חדש תחת פיקוח אמריקאי, תוך הפיכת הרצועה לאזור יציב ואטרקטיבי למשקיעים בינלאומיים.