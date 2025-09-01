אגודת החוקרים הבינלאומית ללימודי רצח עם קיבלה החלטה שקובעת כי הפעולות של ישראל בעזה עומדות בהגדרה המשפטית של רצח עם.

ההחלטה, שאושרה בידי 86 אחוזים מהמשתתפים בהצבעה, מתארת את ישראל כמי שמבצעת מתקפות מכוונות נגד אזרחים, גורמת רעב, מונעת סיוע הומניטרי ומבצעת עקירה כפויה.

בישראל זעמו על הטענות ודחו את הדברים בתוקף. משרד החוץ כינה את ההצהרה "מבישה" ואמר כי מדובר בתעמולה של חמאס.

בישראל מציינים כי העובדה שחמאס בירך על ה"החלטה" מדברת בשם עצמה.

ההחלטה של החוקרים מגיעה לצד קולות נוספים בעולם שמאשימים את ישראל ברצח עם, בעוד חמאס מיהר כאמור לברך על ההצהרה.

ראש לשכת התקשורת של ממשלת חמאס בעזה, איסמאעיל אל־תואבַּתָה, אמר כי מדובר ב־"עמדה אקדמית יוקרתית" אשר "מעמידה חובה משפטית ומוסרית על הקהילה הבינלאומית לנקוט פעולה דחופה כדי לעצור את הפשע, להגן על האזרחים ולהעמיד את מנהיגי הכיבוש לדין".

מנגד, מומחי משפט ישראלים דחו את הטענות בתוקף, וציינו כי עצם ההשוואה בין פעולות צה"ל לבין פשעי רצח עם אינה לוקחת בחשבון את ההקשר - מלחמה שנפתחה במתקפה חסרת תקדים על אזרחים ישראלים.

החלטות מהסוג הזה אינן בעלות מעמד משפטי מחייב, אך הן מבקשות להציב נרטיב אנטי-ישראלי ציבורי. בירושלים רואים בהן ניסיון נוסף לקעקע את הלגיטימציה של ישראל להגן על עצמה מול חמאס, תוך השכחת הפשעים שבגינם נפתחה המלחמה מלכתחילה.