כיכר השבת
אימה במרכז העיר

פיגוע דקירה במארסיי: 5 נפצעו, המחבל חוסל על ידי המשטרה

תושב תוניסיה בן 35 דקר היום חמישה אנשים בעיר מארסיי בצרפת ופצעם באורח שונה. המשטרה ניסתה לנטרל את התוקף באמצעות טייזר, אך נאלצה להשתמש בנשק חם ולחסלו לאחר שהתקדם עם סכין לעברם (בעולם)

אירוע דקירה מזעזע התרחש היום (שלישי) במארסיי, כאשר תושב תוניסיה בן 35 תקף חמישה בני אדם ופצע אותם באורח קל עד קשה. לפי משטרת מארסיי, האירוע החל בסביבות השעה 14:45, כאשר התוקף – שפונה מבית המלון בו שהה בשל חוב כספי – חמוש בשתי סכינים גדולות ומוט ברזל, פתח במתקפה על המנהל ובנו, אותם פצע באורח קשה.

לאחר מכן יצא לרחוב ותקף באופן אקראי שלושה עוברי אורח נוספים, פצעם קל וצעק "אללה הוא אכבר", תוך ניסיון לפגוע גם במנהל מסעדת קבב סמוכה. עדי ראייה תיארו את המתקפה כ"עיוורת וחסרת הבחנה", וצילומים מהזירה הראו כאוס מוחלט כאשר התחבורה הציבורית הופסקה זמנית בזמן שהרשויות אבטחו את האזור.

View post on X

כוחות המשטרה ניסו תחילה לנטרל את התוקף באמצעות טייזר, אך כאשר הוא התקדם לעברם עם הסכין, נאלצו להשתמש בנשק חם ולחסלו.

לפי הרשויות, התוקף היה תושב תוניסיה עם אישור שהייה חוקי בצרפת, מוכר למשטרה בשל עבירות קודמות אך לא בשל פעילות טרור. הוא היה תחת פיקוח משפטי ואיסור לשאת נשק, אך המשטרה מציינת כי מניעו של האירוע הוא אישי ולא אידיאולוגי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר