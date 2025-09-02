פיגוע דקירה במארסיי: 5 נפצעו, המחבל חוסל על ידי המשטרה

אירוע דקירה מזעזע התרחש היום (שלישי) במארסיי, כאשר תושב תוניסיה בן 35 תקף חמישה בני אדם ופצע אותם באורח קל עד קשה. לפי משטרת מארסיי, האירוע החל בסביבות השעה 14:45, כאשר התוקף – שפונה מבית המלון בו שהה בשל חוב כספי – חמוש בשתי סכינים גדולות ומוט ברזל, פתח במתקפה על המנהל ובנו, אותם פצע באורח קשה. לאחר מכן יצא לרחוב ותקף באופן אקראי שלושה עוברי אורח נוספים, פצעם קל וצעק "אללה הוא אכבר", תוך ניסיון לפגוע גם במנהל מסעדת קבב סמוכה. עדי ראייה תיארו את המתקפה כ"עיוורת וחסרת הבחנה", וצילומים מהזירה הראו כאוס מוחלט כאשר התחבורה הציבורית הופסקה זמנית בזמן שהרשויות אבטחו את האזור.

כוחות המשטרה ניסו תחילה לנטרל את התוקף באמצעות טייזר, אך כאשר הוא התקדם לעברם עם הסכין, נאלצו להשתמש בנשק חם ולחסלו.

לפי הרשויות, התוקף היה תושב תוניסיה עם אישור שהייה חוקי בצרפת, מוכר למשטרה בשל עבירות קודמות אך לא בשל פעילות טרור. הוא היה תחת פיקוח משפטי ואיסור לשאת נשק, אך המשטרה מציינת כי מניעו של האירוע הוא אישי ולא אידיאולוגי.