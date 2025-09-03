כיכר השבת
תיעוד מרהיב: כך נראתה התפרצות הר הגעש 'קילוואה' בהוואי

הר הגעש קילוואה בהוואי התפרץ שוב בלילה שבין שלישי לרביעי, וסיפק מראות מרהיבים של לבה פורצת | צפו בתיעוד של המכון הגיאולוגי של ארצות הברית (בעולם)

התפרצות הר הגעש קילוואה (צילום: usgs)

הר הגעש קילוואה שבהוואי התפרץ שוב בלילה שבין שלישי לרביעי, וזוהי ההתפרצות ה־32 מאז דצמבר.

מצלמות המכון הגיאולוגי של ארה"ב תיעדו מזרקות לבה שפרצו לגובה של מאות מטרים מתוך לוע ההר, והאירו את שמי האי הגדול.

לפי הערכת החוקרים, במהלך ההתפרצות נפלטו יותר ממיליון מטרים מעוקבים של לבה. אף שהמראות היו דרמטיים, הזרימות נותרו בתחום הפארק הלאומי ולא איימו על יישובים סמוכים. הרשויות הזהירו את המבקרים מפני גזים רעילים וקרקע לא יציבה, והדגישו שהפעילות עשויה להשתנות במהירות.

צפו בתיעוד המרהיב.

