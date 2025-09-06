דרום קוריאה נקלעה לסערה דיפלומטית מול ארצות הברית לאחר שמאות מאזרחיה נעצרו בפשיטת הגירה רחבת היקף במפעל סוללות של יונדאי ו-LG בג'ורג'יה.

בעקבות האירוע זימן שר החוץ הקוריאני ישיבת חירום בסיאול, והודיע על הקמת צוות מיוחד להגנת אזרחים דרום-קוריאנים בחו״ל. לדבריו, אם יידרש, ימריא לוושינגטון כדי לדרוש את שחרור העצורים.

הפשיטה, שבוצעה על ידי סוכנות ההגירה האמריקנית ICE, הובילה למעצרם של 475 עובדים, בהם עשרות מ-LG וכ-250 מועסקי קבלן נוספים. בסרטוני וידאו שפרסמה הסוכנות נראו עובדים קוריאנים אזוקים, חלקם עם אפודים שעליהם כתוב "Hyundai" או "LG CNS". ב-ICE הסבירו כי רבים מהעצורים שהו במדינה באשרות תייר או במסגרת פטור מוויזה – ללא אישור עבודה. "מי שמנצל את המערכת ומסכן את שוק העבודה האמריקני יישא באחריות," אמר סוכן מיוחד של מחלקת הביטחון הפנים.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הצדיק את הפעולה ואמר: "אלה מהגרים בלתי חוקיים ו-ICE פשוט עשתה את עבודתה". הבית הלבן דחה טענות כי המהלך עלול להרתיע משקיעים זרים. מנגד, בעיתונות הקוריאנית הוגדרה הפשיטה כ"הלם", ועיתון מקומי הזהיר כי היא עלולה להרתיע חברות קוריאניות מלהרחיב פעילותן בארה"ב.

חברת LG אנרג'י סולושן שלחה נציג בכיר לאתר המפעל והודיעה כי היא פועלת להבטיח טיפול רפואי ומסירת תרופות לעצורים, וכן תפעל לשחרורם המהיר. במקביל הודיעה החברה כי היא משעה את רוב נסיעות העסקים לארצות הברית ומחזירה עובדים שכבר נשלחו לשם.

האירוע התרחש בעיצומן של שיחות סחר רגישות בין וושינגטון לסיאול, זאת לאחר שדרום קוריאה התחייבה להשקעות ענק במפעלי ייצור בארה"ב כדי לאזן את מדיניות המכסים האמריקנית. המפעל עצמו, שנחשב לפרויקט הכלכלי הגדול בתולדות מדינת ג'ורג'יה ומעסיק כ-1,200 עובדים, הוצג בעבר על ידי המושל הרפובליקני כהצלחה אסטרטגית. כעת עשרות רבות מעובדיו מוחזקים במתקן של ICE עד שיוחלט על המשך צעדיהם.