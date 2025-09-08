כמעט 24 שנים לאחר פיגועי 11 בספטמבר, ולאור ניסיונות רבים בשנים האחרונות לפרוץ לתא הטייס, חברת התעופה האמריקנית סאות'ווסט איירליינס הפכה בימים האחרונים לחברת התעופה האמריקנית הגדולה הראשונה שמפעילה מטוס עם מחסום משני לתא הטייס, אמצעי אבטחה חדש שמטרתו למנוע גישה לא מורשית לתא במהלך הטיסה.

חברת התעופה האמריקנית שמרכזה בדאלאס, הפעילה בימים האחרונים לראשונה מטוס מדגם בואינג 737 MAX 8 המצויד במחסום החדש, בטיסה בין פיניקס לדנוור.

המחסום המשני הוא שער מתכת מתקפל הממוקם בין תא הטייס לתא הנוסעים. הוא נפתח ונפרש רק כאשר דלת תא הטייס נפתחת, ובכך יוצר אזור חיץ שמונע גישה ישירה לתא הטייס. עד כה הסתמכו רבות מהחברות על פתרונות מאולתרים בהם הצבת עגלת שירות במסדרון או עמידת דייל/ת בכניסה לתא הטייס כדי למנוע ניסיונות חדירה.

המחסום, שהותקן כחלק מדרישות חדשות של רשות התעופה הפדרלית (FAA), נועד למנוע פרצות אבטחה במקרים בהם דלת תא הטייס נפתחת במהלך טיסה, כפי שיכול לקרות כאשר טייס יוצא לשירותים.

לאחר פיגועי 11 בספטמבר 2001, בהם חדרו המחבלים לתא הטייס וחטפו מטוסים, חיזקו חברות התעופה את דלתות תא הטייס, אך נותר חשש ממצבי ביניים בהם הדלת נפתחת. כבר בשנת 2018 קבע הקונגרס האמריקני כי כל מטוס נוסעים חדש חייב לכלול מחסום כזה, אך הרגולציה הסופית של ה-FAA נכנסה לתוקף רק באוגוסט 2023. לאחר לחצים מצד חברות תעופה שטענו לקשיי הסמכה והכשרה, יישום הדרישה נדחה לשנת 2026.

בעוד מרבית חברות התעופה הגדולות בארה"ב מתכננות להתחיל לעמוד בדרישה רק עד מועד היעד שנקבע ליולי 2026, סאות'ווסט בחרה ליישם את השדרוג באופן מיידי. עד לסוף 2025, צפויה החברה לקבל עוד 25 מטוסים המצוידים במחסום.

על פי הודעת החברה, כלל צוותי הטיסה של סאות'ווסט, טייסים ודיילים, עברו הכשרה על אופן השימוש במחסום החדש. אף שה-FAA לא מחייבת להתקין את המחסום במטוסים קיימים, החברה הודיעה כי תשקול לבצע התאמות ברגע שיוסמכו ערכות שדרוג מתאימות.