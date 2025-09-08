בחקירה שנפתחה בארצות הברית נבדק ניסיון חדירה מתוחכם של סין שנעשה באמצעות דואר אלקטרוני מזויף, שנשלח לכמה גורמים מרכזיים במשק ובממשל האמריקני.

ההודעה, שהוצגה כאילו נשלחה בידי חבר הקונגרס הרפובליקני ג’ון מולנאר, כללה קובץ מצורף שנשא נוזקה מתוחכמת. לפי פרסומים בוול סטריט ג’ורנל, מאחורי המהלך עומדת קבוצת תקיפה המקושרת לשירותי הביון הסיניים.

המסר הגיע ביולי אל משרדי עורכי דין, גופי סחר רשמיים ואף סוכנויות ממשלתיות. ההתחזות לאישיות פוליטית בכירה העומד בראש ועדה קונגרסיאלית לענייני תחרות אסטרטגית מול סין, העניקה למייל מראית עין של אמינות.

בהודעה התבקשו הנמענים לסקור טיוטת חקיקה, אולם פתיחתה הייתה מאפשרת לתוקפים לחדור לעומק מערכות המידע בארה"ב.

התרמית נחשפה כאשר עוזריו של חבר הקונגרס החלו לקבל פניות משונות מהנמענים - אך זה ככל הנראה כבר היה מאוחר מדי.

המתקפה בוצעה בעיתוי רגיש במיוחד: ימים ספורים לפני פגישת משא ומתן בשוודיה שבסיומה הוארכה ההקפאה במלחמת המכסים עד נובמבר, מועד אפשרי לפגישה בין הנשיא דונלד טראמפ לנשיא סין שי ג’ינפינג. לפי גורמים המעורים בפרשה, מטרת ההאקרים הייתה להשיג יתרון מודיעיני לגבי עמדותיה של וושינגטון בשיחות.

מולנאר, הנודע כאחד ממבקרי המשטר הסיני הבולטים ביותר, טען כי מדובר בעוד חוליה בשרשרת פעולות סייבר שנועדו לערער את ביטחון ארה"ב. "סין לא תצליח להרתיע אותנו," אמר בתגובה לפרשה.

מנגד, שגרירות סין בוושינגטון טענה כי אינה מכירה את פרטי המתקפה והדגישה שכל המדינות בעולם מתמודדות עם פשיעה קיברנטית שקשה לייחס לגורם מסוים. לדבריה, בייג’ינג מתנגדת באופן עקבי למתקפות כאלה וגם ל"הכפשות ללא ראיות".

חקירת האירוע מתבצעת על ידי משטרת הקפיטול וה-FBI. אף שפרטי החקירה אינם נחשפים לציבור, ה-FBI אישר כי הוא פועל יחד עם גורמים נוספים כדי לאתר את מי שעומד מאחורי ניסיון החדירה.