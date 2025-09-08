הפיגוע הקשה שהתרחש הבוקר (שני) בצומת רמות בירושלים, בו נרצחו חמישה יהודים הי"ד, זוכה לסיקור נרחב של התקשורת הבינלאומית.

בחלק גדול מכלי התקשורת בחרו את הפיגוע ככותרת ראשית של אתרי החדשות, בעוד אחרים בחרו לשדר בלייב מזירת האירוע. כך למשל ברשת BBC הבריטית, בכותרת הראשית של אתר החדשות נכתב: "חמישה נהרגו במתקפת ירי בירושלים, כך לפי פרמדיקים". בתמונה הראשית נראית זירת האירוע הקשה, שוטרים לצד צוותי זק"א ומד"א מפנים את הפצועים והנרצחים ומטפלים בזירה. גם האוטובוס, סמל ישן מתקופת האינתיפאדה השנייה בזירות פיגועים בירושלים, נראה בזירה המדממת.

( צילום: מסך מתוך BBC )

גם בסוכנות הידיעות 'רויטרס' מיהרו להחליף את הכותרת הראשית באייטם שעסק בפיגוע הקשה בירושלים בו "נהרגו ארבעה בירושלים באירוע ירי".

לצד הידיעה, נראה שידור חי מזירת האירוע.

בכתבה צוין כי "ארבעה בני אדם נהרגו באירוע ירי בפאתי ירושלים, כך מסר שירות האמבולנסים של ישראל, בעוד שהמשטרה מסרה כי מבצעי הפיגוע נהרגו.

לא היה ברור מיד מי ביצע את הירי או מה היה המניע. משטרת ישראל תיארה את היורים כ"טרוריסטים" מבלי לציין כמה היו מעורבים באירוע."

( צילום מסך )

בתיעוד קשה שפרסמה סוכנות הידיעות AP נראים אנשי זק"א מובילים נפטר לאמבולנס מהזירה הנוראה, לצד הכיתוב בכותרת תת ראשית:

"חמישה נהרגו בפיגוע ירי בתחנת אוטובוס בירושלים". בגוף הכתבה צוין כי ישנם דיווחים סותרים אם המחבלים ביצעו את המתקפה בתוך האוטובוס או שהירי בוצע מחוצה לו.

"המשטרה מסרה כי התוקפים ירו באנשים שהמתינו בתחנת אוטובוס, בעוד שכלי תקשורת ישראליים דיווחו כי התוקפים גם עלו לאוטובוס ופתחו באש בתוכו".

באופן מקומם, באותה כתבה של AP בוצע קישור בין הפיגוע למלחמה המתנהלת בעזה, וצוין כי "המלחמה בעזה עוררה גל של אלימות הן בגדה המערבית הכבושה על ידי ישראל והן בישראל. חמושים פלסטינים תקפו והרגו ישראלים בישראל ובגדה המערבית, ובמקביל חלה עלייה באלימות מתנחלים נגד פלסטינים".

בצרפת, ערוץ החדשות BFMTV ציין בכותרת הראשית של האתר כי "לפחות חמישה הרוגים בפיגוע ירי במזרח ירושלים (הטעות במקור), שני התוקפים 'נוטרלו'".

בכתבה הובא הגינוי של שר החוץ הגרמני שפרסם פוסט ב-X. "ראש הדיפלומטיה הגרמנית מתח ביקורת על "מתקפת טרור פחדנית". "אני מזועזע עמוקות מהמתקפת הטרור הפחדנית בירושלים. מחשבותיי עם יקיריהם של הקורבנות", כתב שר החוץ יוהאן ודפול ב-X."

עוד צוין בצרפת כי חמאס בירך על הפיגוע. "בהצהרה, חמאס בירך על הפיגוע וטען כי התוקפים היו פלסטינים. 'אנו מאשרים כי פעולה זו היא תגובה טבעית לפשעי הכיבוש ולרצח העם שהוא מבצע נגד עמנו', נכתב בהצהרה של התנועה האסלאמית הפלסטינית".