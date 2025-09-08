שעות ספורות לאחר הפיגוע הקטלני בצומת רמות בירושלים, שבו נרצחו שישה יהודים הי"ד ונפצעו רבים נוספים, זרמו תגובות גינוי והזדהות ממדינות רבות בעולם. מנהיגים ושגרירים הדגישו את הזעזוע מהמתקפה וקראו "לעצור את מעגל האלימות".

שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, מסר: "מזועזעים מפיגוע הטרור הקטלני שאירע הבוקר בירושלים. ג'נט ואני מביעים את תנחומינו הכנים למשפחות האבלות ומתפללים להחלמתם המהירה של הפצועים. אנו עומדים לצד ישראל נגד פראות זו".

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, כתב בחשבונו ברשת X: "צרפת מגנה בתקיפות רבה את הפיגוע שאירע במזרח ירושלים. אני שולח תנחומים מעומק לבי למשפחות הנפגעים ולעם ישראל כולו. יש לשים קץ למעגל הדמים. רק בכוחו של פתרון מדיני ניתן יהיה להשיב שלום יציב ובר־קיימא בכל רחבי האזור".

שר החוץ של גרמניה, יואהן ואדפול, הצטרף לגינויים ואמר: "אני מזועזע עמוקות מהפיגוע הפחדני ליד ירושלים. מחשבותיי עם משפחות הקורבנות. אני מקווה שהפצועים יחלימו במהרה".

שגריר בריטניה בישראל, סיימון, הצהיר: "מתקפת הטרור היום בירושלים היא מחרידה. אני מביע את תנחומיי העמוקים ותמיכתי במשפחות הקורבנות והפצועים ומביע סולידריות עמכם. מעגל האלימות חייב להסתיים".

גם איחוד האמירויות פרסם הודעת גינוי חריפה: "איחוד האמירויות מגנה במילים החריפות ביותר את פיגוע הירי שהתרחש סמוך לירושלים, ואשר גרם להרוגים ולפצועים. משרד החוץ של איחוד האמירויות שב ומדגיש את גינויו הנחרץ של מעשי טרור מסוג זה ואת דחייתו המוחלטת של כל סוגי האלימות והטרור שמטרתם לערער את היציבות והביטחון. המשרד מביע את תנחומיו העמוקים למשפחות הקורבנות, למדינת ישראל ולעמה, ומאחל החלמה מהירה לפצועים".

אפילו מהצד הפלסטיני נמסרה הודעה מטעם הנשיאות הפלסטינית, שגינתה באופן רפה את המתקפה, וניצלה את הבמה לצורך נרטיב: "מגנים כל תקיפה נגד אזרחים פלסטינים וישראלים, ואת כל צורות האלימות והטרור ללא קשר למקורם. ביטחון ויציבות באזור לא יושגו ללא סיום הכיבוש, עצירת מעשי רצח העם ברצועת עזה והפסקת טרור המתנחלים בגדה, כולל ירושלים. השגת זכויותיו הלגיטימיות של העם הפלסטיני למדינה עצמאית וריבונית שבירתה מזרח ירושלים, והשגת ביטחון ושלום לכולם – יביאו לסיום מעגל האלימות באזור".