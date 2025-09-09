שר החוץ הספרדי מנואל חוסה אלברס הודיע היום (שלישי) על איסור כניסה לשרים סמוטריץ' ובן גביר, יום אחרי שישראל אסרה את כניסתן של שתי שרות ספרדיות אנטי-ישראליות.

באותה הצהרה, שר החוץ של ספרד נשא דברים חריפים נגד ישראל, תוך שהוא מציג את המצב בעזה כקטסטרופה הומניטרית ומצדיק את הצעדים שנוקטת מדריד.

לדבריו, "המצב בעזה ממשיך להידרדר יום אחר יום ומציב בפנינו מראה נוראה. מספר ההרוגים כבר בלתי נסבל, 63 אלף בני אדם, הפצועים מגיעים ל־159 אלף והעקורים קרובים לשני מיליון. מדובר ברעב שנגרם כתוצאה מהמצור ההומניטרי של ישראל, עם 250 אלף אנשים בסכנת תת־תזונה חריפה – ילדים, ילדות, תינוקות".

אלבארס טען שישראל מפרה באופן שיטתי את החוק הבינלאומי: "מתבצעת הרס לא רק של עזה עצמה אלא גם של התקווה לעתיד בשל הרחבת ההתנחלויות הבלתי חוקיות. מפרים את המשפט הבינלאומי, את המשפט ההומניטרי הבינלאומי, ומפרים את עצם האנושיות הבסיסית".

לדבריו, ספרד אינה מתעלמת מהטרור הפלסטיני: "גינינו מהיום הראשון את הפיגוע הנורא של חמאס ודרשנו בכל עת את השחרור הבלתי מותנה של כל בני הערובה. אנו מגנים גם את הפיגוע בירושלים, ומביעים סולידריות מלאה עם משפחת האזרח הספרדי שנרצח ועם יתר הקורבנות".

הוא הזכיר את הצעדים שננקטו – הפסקת סחר הנשק עם ישראל, קידום החלטות באו"ם להפסקת אש מיידית, תמיכה בהליכים נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי לצד הרחבת הסיוע ההומניטרי.

לדבריו, ספרד מובילה את המהלך להכרה במדינה פלסטינית: "ספרד הייתה בחזית, וכפי שאמרתי, אנו פועלים מתוך הגנה על השלום, על זכויות האדם ועל החוקיות הבינלאומית".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מיהר להגיב ב-X וכתב:

"אל תאפשרו לי להיכנס אבל תנו לאלה מעזה כניסה חופשית לספרד".

יצוין כי המדינות האוסרות על שר האוצר והשר לביטחון פנים של ממשלת ישראל להיכנס לשטחן הן: בריטניה, אוסטרליה, קנדה, ניו זילנד, נורווגיה, סלובניה, הולנד, היום כאמור, הצטרפה גם ספרד.